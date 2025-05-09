Компания Xiaomi выпустила новую модель телевизора FX Pro (2025), в основе которого лежит QLED-экран. Этот телевизор предлагается в двух размерах: 43 и 55 дюймов. Он отличается высоким качеством изображения и продается по относительно невысокой цене.

Обе версии Xiaomi FX Pro 2025 имеют разрешение экрана 3840×2160 пикселей и частоту обновления 60 Гц. В 55-дюймовой модели также предусмотрен режим Game Booster (1080p при 120 Гц) благодаря технологии DLG. Производитель заявляет, что телевизор охватывает 94% цветовой гаммы DCI-P3 и способен отображать до 1,07 миллиарда цветов (HDR10+).

Новые телевизоры также поддерживают технологию MEMC и режим Filmmaker Mode, отключающий улучшение изображения. За звук отвечают встроенные динамики мощностью до 34 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS X и DTS Virtual:X.

Телевизоры имеют современное программное обеспечение с доступом к различным стриминговым сервисам, поддерживают Apple AirPlay 2 и Miracast. Для подключения устройств предусмотрены порты USB 2.0, HDMI и Ethernet, 3,5-мм разъем для наушников, а также двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.

Xiaomi FX Pro 2025 был представлен на рынке Индии по цене 325 долларов (26 280 руб.) за 43-дюймовую модель и 467 долларов (37 760 руб.) за 55-дюймовую версию. Начало продаж запланировано на 14 мая.