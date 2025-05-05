Компания Xiaomi запустила в Китае новый автомобильный пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner. Как это часто бывает с гаджетами под брендом Mijia, новинка доступна по подписке через краудфандинговую платформу. Сбор заказов стартует 12 мая в 10:00 и завершится 19 мая в 10:00 по пекинскому времени.

Цена и условия кампании

Изначальная цена устройства установлена на уровне 349 юаней (около 4 300 рублей по текущему курсу). Однако при участии в краудфандинге действует скидка: в рамках национальной программы поддержки цена снижается до 296,65 юаня (примерно 3 650 рублей).

Основные характеристики пылесоса

Xiaomi делает ставку на высокую производительность при компактных размерах. Пылесос обеспечивает сила всасывания 21 кПа, чего более чем достаточно для удаления пыли, песка, крошек, шерсти животных и других загрязнений в салоне автомобиля.

Секрет мощности — обновлённый бесщёточный двигатель, вращающийся на скорости 100 000 об/мин. По словам компании, это на 61% больше силы всасывания, чем у предыдущих моделей в серии Mijia.

Сложная, но эффективная фильтрация

Новинка использует пятиступенчатую систему фильтрации, в которую входят:

– циклонный воздушный канал

– металлическая сетка

– губчатый предфильтр

– высокоплотный фильтрующий элемент

– дополнительный задний губчатый фильтр

Такая схема снижает риск обратного выброса мелкой пыли и повышает чистоту воздуха на выходе.

Автономность и зарядка

Устройство оснащено встроенным аккумулятором на 2400 мА·ч (43,2 Вт·ч) и поддерживает зарядку через порт USB-C. Производитель обещает до 1,5 часов работы на одном заряде, чего достаточно для полноценной уборки салона автомобиля.

Практичность в деталях

Пылесос получил контейнер для мусора объёмом 150 мл и систему очистки одной кнопкой, что упрощает уход за устройством. Все фильтры можно мыть, а в комплект входят сменные насадки для различных поверхностей и труднодоступных мест.

Хотя основное предназначение устройства — уборка в автомобиле, в Xiaomi подчёркивают, что пылесос отлично справляется и с домашними задачами: можно чистить диванные щели, ковры, полки, подстаканники и углы, куда не добирается обычная техника.

Будет ли глобальная версия?

Как и большинство других устройств серии Mijia, пылесос вряд ли появится на международных рынках. Тем не менее, он может появиться на площадках вроде AliExpress или в сером импорте.