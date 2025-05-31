Новая модель сочетает мощную производительность с тихой работой и интеллектуальным управлением. Вытяжка оснащена прямолинейным воздухозаборником, создающим воздушный поток скоростью 12 м/с, и защитными шторками, предотвращающими распространение дыма.
Устройство демонстрирует впечатляющие характеристики:
- Производительность 11 м³/мин при максимальном давлении 1000 Па
- Уровень шума всего 65 дБ
- Энергопотребление 168 Вт (класс энергоэффективности 1)
- Встроенный датчик PM2.5 для контроля качества воздуха
Особого внимания заслуживает система фильтрации — без традиционной масляной сетки, но с эффективностью улавливания жира 90% и устранения запахов на 95%.
Вытяжка интегрирована в экосистему умного дома Xiaomi с поддержкой голосового управления, автоматического включения при обнаружении дыма и управления жестами.
Доступна на JD.com по цене 2599 юаней ($361), со спецпредложением 2079 юаней ($289). В этом же анонсе Xiaomi представила высокоскоростной фен Mijia Pro за 579 юаней ($80) с двигателем 110000 об/мин.