Новая модель сочетает мощную производительность с тихой работой и интеллектуальным управлением. Вытяжка оснащена прямолинейным воздухозаборником, создающим воздушный поток скоростью 12 м/с, и защитными шторками, предотвращающими распространение дыма.

Устройство демонстрирует впечатляющие характеристики:

Производительность 11 м³/мин при максимальном давлении 1000 Па

Уровень шума всего 65 дБ

Энергопотребление 168 Вт (класс энергоэффективности 1)

Встроенный датчик PM2.5 для контроля качества воздуха

Особого внимания заслуживает система фильтрации — без традиционной масляной сетки, но с эффективностью улавливания жира 90% и устранения запахов на 95%.

Вытяжка интегрирована в экосистему умного дома Xiaomi с поддержкой голосового управления, автоматического включения при обнаружении дыма и управления жестами.

Доступна на JD.com по цене 2599 юаней ($361), со спецпредложением 2079 юаней ($289). В этом же анонсе Xiaomi представила высокоскоростной фен Mijia Pro за 579 юаней ($80) с двигателем 110000 об/мин.