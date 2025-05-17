Xiaomi анонсировала серию телевизоров TV S Mini LED 2025 на китайском рынке. Новинки уже доступны для предзаказа, а официальные продажи стартуют 22 мая. В линейку входят модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Цена начинается от 2999 юаней ($416) за 55-дюймовый вариант без установки. Версия на 75 дюймов с установкой обойдётся в 5199 юаней ($722). Стоимость 85-дюймовой модели пока не объявлена.

Экран с антибликовым покрытием и до 704 зон подсветки

Главное обновление серии — низкоотражающая панель с отражаемостью всего 1,8 %. Такое решение улучшает чёрные тона и контрастность, особенно при ярком внешнем освещении. В основе — VA-матрица с Mini LED-подсветкой и многослойной оптической плёнкой. Количество зон локального затемнения зависит от диагонали: от 408 на 55 дюймах до 704 на 75.

Флагманская модель TV S75 получила экран с разрешением 4K (3840×2160), пиковой яркостью 1700 нит и частотой обновления 144 Гц. В игровом режиме частота повышается до 288 Гц. Также поддерживаются технологии VRR и AMD FreeSync Premium Pro.

Искусственный интеллект и точная цветопередача

Система Master Image Engine второго поколения использует ИИ для управления локальным затемнением, динамической контрастностью и цветовой температурой в реальном времени. Экран покрывает 94 % цветового пространства DCI-P3 и откалиброван на заводе с точностью около Delta E = 2.

Производительность и мультимедиа

Внутри — четырёхъядерный процессор Cortex-A73, графика Mali-G52, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а также широкий набор портов:

2 HDMI 2.1 (один с eARC)

1 HDMI 2.0

USB 3.0 и USB 2.0

AV-вход, LAN, оптика S/PDIF

Аудиосистема включает четыре динамика (два высокочастотных и два широкополосных) с суммарной мощностью 30 Вт. Звук настроен с использованием технологии Harman AudioEFX и поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.

HyperOS и умные функции

Телевизоры работают под управлением HyperOS 2.0 и оснащены голосовым помощником Xiao AI с дальнобойным распознаванием команд. Также доступны функции NFC-передачи, управления умным домом и тонкий корпус с почти безрамочным дизайном для настенного монтажа.