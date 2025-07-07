В Китае вышел новый цвет модульной розеточной системы Xiaomi Track Power Socket — Frost Snow White. Новинка сохраняет все характеристики и цену оригинального варианта в цвете Deep Space Grey. Доступны три длины: 50 см за 299 юаней (~41 доллар), 75 см за 399 юаней (~55 долларов) и 100 см за 499 юаней (~69 долларов).

Система рассчитана на суммарную нагрузку до 8000 Вт. Каждый адаптер выдерживает до 2500 Вт, что позволяет подключать сразу несколько мощных приборов, включая микроволновки, мультиварки, кофемашины и аэрогрили. В комплекте поставляются от трёх до пяти адаптеров в зависимости от длины трека; дополнительные адаптеры можно приобрести отдельно.

Для безопасности предусмотрена автоматическая защитная шторка, которая закрывает разъёмы при снятии адаптера, защищая от попадания пыли, жира и случайного контакта. Корпус выполнен из огнестойкого материала, выдерживающего нагрев до 960°C. Узкий паз шириной 4,4 мм и Т-образная структура снижают риск поражения током.

Внутри используются изолированные жилы фазы и нуля, а заземляющий провод проходит по отдельной канавке, что минимизирует вероятность короткого замыкания или удара током даже при попадании посторонних предметов внутрь.





Адаптеры можно добавлять или снимать по мере необходимости. Внешнее кольцо позволяет включать и выключать питание без необходимости вынимать устройство из розетки. Для безопасности адаптеры фиксируются в выбранной позиции и не скользят по треку, но их можно разблокировать и переместить.

Поддерживаются три способа подключения питания: с левого торца, с правого торца и с внешнего кабеля. Однако внешний кабель в комплект не входит.





Xiaomi также предлагает три вида адаптеров: стандартный на 10A, «умный» адаптер на 10A с функцией мониторинга и управлением через приложение или голос, а также модуль быстрой зарядки на 33 Вт с портами USB-A и USB-C.