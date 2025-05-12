Xiaomi продолжает развивать линейку умной бытовой техники и официально представила в Китае новый робот-пылесос Mijia M40S. Новинка получила компактный корпус, передовые технологии навигации и впечатляющую мощность всасывания. Предзаказ уже доступен на JD.com: базовая версия с баком для воды обойдётся в 2999 юаней ($414), а полностью автоматическая модель с системой управления водой — в 3699 юаней ($511). Продажи стартуют 13 мая.

Компактный корпус и мощная начинка

Главная особенность Mijia M40S — это новая выдвижная LiDAR-навигационная система, которая опускается при приближении к мебели с низким просветом. Благодаря этому робот стал тоньше и может проникать под кровати, диваны и другие труднодоступные места — его высота всего 8,8 см. При этом внутри скрывается мощная система всасывания с максимальной силой до 23000 Па — это самый мощный пылесос в линейке Xiaomi на данный момент.

Робот оснащён двойной щёткой, устойчивой к запутыванию волос, а также выдвижными боковыми щётками и швабрами, которые автоматически выдвигаются для более тщательной очистки вдоль плинтусов и в углах.

Умная навигация и автоматическая база

Навигация осуществляется с помощью трёх лазеров — стерео-LiDAR и датчиков бокового расстояния. Это позволяет пылесосу строить 3D-карту помещения в реальном времени, точно избегать препятствий и корректировать маршрут без столкновений.

Продвинутая версия M40S поставляется с компактной базой, поддерживающей автоматическую подачу и слив воды, добавление моющего средства и очистку швабры горячей водой до 80°C. Также реализована функция сушки горячим воздухом за 2 часа и система двойных скребков для очистки как самой швабры, так и базы.

Интеграция с экосистемой и другие особенности

Пылесос поддерживает автоматическое удаление мусора до 75 дней, работает от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч и управляется через приложение Mi Home или голосового помощника Xiao Ai. Поддерживается функция HyperOS Connect — интеграция с другими устройствами умного дома от Xiaomi.

Вес пылесоса — 3,75 кг, диаметр — 350 мм. Стандартная база имеет размеры 470 x 360 x 572 мм, а встроенная версия с автосливом — 450 x 420 x 280 мм и подходит для установки в мебель.

Новые устройства от Xiaomi

Помимо пылесоса, компания также представила беспроводную мышь Wireless Mouse Lite 3 с поддержкой 2.4 ГГц, датчиком на 1000 DPI и весом всего 45 г, а также новую модель вертикального пылесоса Mijia Wireless Floor Scrubber 4 Max с уникальной системой очистки краёв и той же мощностью всасывания — 23000 Па.