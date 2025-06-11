Xiaomi представила умный холодильник Mijia 271L с тремя дверцами

Xiaomi официально анонсировала новый холодильник Mijia 271L Three-Door Refrigerator — компактное и функциональное решение для современных кухонь. Новинка уже доступна в Китае по стартовой цене 1599 юаней (примерно 222 доллара США), что ниже рекомендованной цены в 1899 юаней (примерно 264 доллара США).

Холодильник имеет компактные размеры: 56 см в ширину и 60 см в глубину, занимая всего 0.33 квадратного метра площади. При этом он обеспечивает объём 271 литр, что на 61 литр больше предыдущего поколения аналогичных моделей от Xiaomi.

Корпус выполнен в белом цвете Ice Feather White. Матовая текстура устойчива к отпечаткам пальцев и царапинам, а поверхность магнитная, что удобно для записок и украшений.

Внутреннее пространство разделено на три зоны: холодильная камера объёмом 151 литр, морозильная камера на 85 литров и многофункциональное отделение объёмом 35 литров. Последнее позволяет настраивать температуру от -20°C до +5°C с шагом в 1 градус. Таким образом, оно может использоваться как дополнительный холодильник, мягкая заморозка или полноценная морозилка в зависимости от потребностей пользователя.

Для обеспечения гигиены используется антибактериальный и дезодорирующий модуль на основе ионов серебра с заявленной эффективностью 99,99 процента. Система охлаждения построена на основе 360-градусной циркуляции воздуха без образования инея, поэтому пользователю не придётся заниматься ручной разморозкой.

Устройство оснащено инверторным компрессором и вентилятором, а также пятью температурными сенсорами для стабильного поддержания условий хранения. Среднее энергопотребление составляет всего 0.59 кВт⋅ч в день, а уровень шума не превышает 36 дБ. Холодильник соответствует высшему классу энергоэффективности по китайским стандартам.

Модель поддерживает Xiaomi HyperOS и может управляться через приложение Mijia или голосовым помощником Xiao Ai. На корпусе также расположена LED-панель для ручной настройки температуры.

Внутри предусмотрены регулируемые полки для размещения крупногабаритных продуктов, таких как торты или арбузы. Морозильное отделение включает три выдвижных ящика для удобной организации продуктов. Габариты устройства составляют 560 мм в ширину, 600 мм в глубину и 1810 мм в высоту, а масса — 50 кг.