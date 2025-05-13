Новинки получили инновационную подсветку QD-Mini LED, мощную аудиосистему от Bang & Olufsen, продвинутую платформу на базе AI-процессора AiPQ Pro и частоту обновления 144 Гц, предлагая пользователю передовой визуальный и звуковой опыт в ультратонком дизайне.

Яркость до 6500 нит и 14 тысяч зон подсветки

Технология QD-Mini LED в сочетании с экраном CrystGlow HVA обеспечивает высокий уровень яркости (до 6500 нит), глубокую контрастность и широкую цветовую гамму.

Система подсветки с 14 112 зонами локального затемнения позволяет точно управлять светом, улучшая детализацию в сложных сценах.

Дополнительно используется технология подавления ореолов, а экран устойчив к бликам и сохраняет насыщенность цвета под углом.

Акустика от Bang & Olufsen

Встроенная система звука Audio by Bang & Olufsen предлагает сбалансированное объёмное звучание, а цифровой интерфейс Beosonic позволяет настраивать профиль воспроизведения под предпочтения пользователя.

Частота 144 Гц и оптимизация изображения

Процессор AiPQ Pro с элементами ИИ в реальном времени улучшает изображение по основным параметрам: чёткости, цвету, контрасту и яркости.

Нативная частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность движения в динамичных сценах, а поддержка AMD FreeSync Premium Pro будет полезна для игр.

Google TV и режим цифровой галереи

Модели работают на базе Google TV с доступом к стриминг-сервисам, рекомендациям и голосовому управлению. В режиме ожидания телевизор может отображать изображения и арт-контент.

Размеры и цены: