Рынок мелкой бытовой техники в России продолжает уверенно расти: в 2024 году продажи увеличились как в штуках, так и в рублях. Сети М.Видео-Эльдорадо зафиксировали рост на 15,5% в денежном выражении и на 8% в количественном. Причины — от предпочтения доступных и практичных решений до устойчивого интереса к устройствам с продвинутым функционалом.

По итогам 2024 года россияне приобрели 78,5 миллиона единиц мелкой бытовой техники — на 8% больше, чем годом ранее. Общая сумма продаж достигла 244 миллиардов рублей, что на 15,5% превышает показатели 2023 года. Средняя стоимость одного устройства составила около 3,1 тысячи рублей, прибавив 8% за год.

Как отмечает руководитель направления «Мелкая бытовая техника» группы М.Видео-Эльдорадо Ольга Акулинина, эта категория остаётся одной из самых устойчивых и востребованных: «Люди покупают такие устройства не ради удовольствия, а потому что они действительно нужны в быту. Мелкая техника экономит время и делает домашние дела проще. Мы замечаем стабильный интерес к качественным и понятным решениям по разумной цене. Особенное значение сохраняет классическая офлайн-торговля: покупатели хотят видеть товар перед покупкой, получить консультацию и сразу забрать покупку. Именно такой подход сегодня особенно актуален».

Дополнительную динамику рынку обеспечили широкая представленность повседневных категорий, доступность базовых моделей и расширение ассортимента в привычных магазинах. Значимую роль сыграли устройства под собственными торговыми марками и эксклюзивные линейки, которые заняли около 10% от общего количества реализованных товаров. Ещё 9% пришлись на технику без бренда, востребованную в первую очередь в регионах и среди покупателей, ориентированных на минимальный функционал. Из узнаваемых брендов лидерские позиции удержали Polaris с долей 5% и Redmond с 2%.

В денежном выражении рынок увеличился на 15,5% и достиг 244 млрд рублей. Россияне стали чаще выбирать устройства из более дорогих сегментов, с улучшенными характеристиками. Это позволило существенно увеличить выручку, несмотря на умеренный рост в количестве. Наибольший вклад внесли собственные марки и эксклюзивные предложения, обеспечившие 7% от общей суммы продаж. Polaris занял прочные позиции в среднем ценовом сегменте, увеличив долю до 6%. Высокий спрос обеспечили и технологичные бренды: кофемашины DeLonghi и устройства Dyson для дома собрали по 5% от общей выручки. Бренд Tefal занял 4% благодаря стабильно высоким продажам кухонной техники и решений для ухода за одеждой.

Среди наиболее динамичных категорий оказались товары для приготовления кофе, ухода за одеждой и персональной гигиены. Кофемашины показали особенно впечатляющий рост, особенно капсульные модели от DeLonghi, Krups и собственных брендов. Их выбирали за компактность, удобство использования и актуальность как для дома, так и для офисов. В сегменте персонального ухода лидировали приборы для укладки волос — фены и стайлеры. Здесь отличились бренды Dyson, Carrera, Haier, Dreame и Tuvio, предложившие технологически продвинутые решения.

Продолжили расти и продажи устройств для ухода за одеждой: отпариватели и компактные системы глажки стали всё более популярной альтернативой традиционным утюгам. Их выбирают за удобство, универсальность и мобильность — особенно в условиях ограниченного пространства и частых поездок. По оценкам экспертов, в 2025 году рынок мелкой бытовой техники в России сохранит позитивную динамику. Покупатели продолжат отдавать предпочтение компактным, функциональным и доступным по цене устройствам, максимально соответствующим их повседневным потребностям.