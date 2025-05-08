Компания Samsung анонсировала новую линейку смарт-телевизоров U8000F, представляющую собой модели начального уровня. Несмотря на более доступную стоимость, эти 4K-телевизоры обладают современными технологиями обработки изображения для улучшения визуального восприятия.
Каждая модель в серии Samsung U8000F оснащена экраном с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Телевизоры поддерживают форматы HDR10 и HLG, а также технологию Object Tracking Sound Lite, которая адаптирует звук к движению объектов на экране, усиливая эффект присутствия. Предусмотрен режим Filmmaker Mode для просмотра контента без дополнительных улучшений, а также функции VRR и ALLM.
Благодаря процессору Crystal 4K новые телевизоры способны масштабировать видео низкого разрешения до уровня 4K и оптимизировать цветовые характеристики. Работают устройства на базе операционной системы Tizen OS, предоставляющей быстрый доступ к играм через Game Center и поддержку голосовых ассистентов.
Все модели линейки оснащены тремя портами HDMI, разъемами USB Type-A и Ethernet, а также модулями беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 5. Рекомендованные розничные цены, в зависимости от размера экрана, следующие:
- 43″ — 279 долларов (22 560 руб.);
- 50″ — 349 долларов (28 220 руб.);
- 55″ — 399 долларов (32 260 руб.);
- 58″ — 449 долларов (36 300 руб.);
- 65″ — 499 долларов (40 350 руб.);
- 70″ — 599 долларов (48 430 руб.);
- 75″ — 699 долларов (56 520 руб.);
- 85″ — 1 199 долларов (96 950 руб.).