Компания Samsung анонсировала новую линейку смарт-телевизоров U8000F, представляющую собой модели начального уровня. Несмотря на более доступную стоимость, эти 4K-телевизоры обладают современными технологиями обработки изображения для улучшения визуального восприятия.

Каждая модель в серии Samsung U8000F оснащена экраном с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Телевизоры поддерживают форматы HDR10 и HLG, а также технологию Object Tracking Sound Lite, которая адаптирует звук к движению объектов на экране, усиливая эффект присутствия. Предусмотрен режим Filmmaker Mode для просмотра контента без дополнительных улучшений, а также функции VRR и ALLM.

Благодаря процессору Crystal 4K новые телевизоры способны масштабировать видео низкого разрешения до уровня 4K и оптимизировать цветовые характеристики. Работают устройства на базе операционной системы Tizen OS, предоставляющей быстрый доступ к играм через Game Center и поддержку голосовых ассистентов.

Все модели линейки оснащены тремя портами HDMI, разъемами USB Type-A и Ethernet, а также модулями беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 5. Рекомендованные розничные цены, в зависимости от размера экрана, следующие: