Новый DLP-проектор Acer X1228i поступил в продажу на российском рынке. Он объединяет высокую яркость, точную цветопередачу и удобное беспроводное подключение, делая его отличным выбором как для офиса, так и для домашнего использования.

Модель построена на технологии DLP с глубиной цвета до 30 бит и отображением до 1,07 млрд оттенков. Проектор оснащён лампой OSRAM яркостью до 4800 люмен и поддерживает автоматическую коррекцию изображения с помощью фирменных систем Acer LumiSense и ColorBoost 3D. Всё это обеспечивает насыщенное, контрастное изображение даже при дневном освещении.

Главные особенности Acer X1228i

Проектор позволяет формировать изображение диагональю от 23 до 300 дюймов, а минимальное расстояние до поверхности проекции — всего 1 метр. Несмотря на компактные размеры, модель предлагает множество вариантов подключения:

HDMI 1.4, VGA, RCA, D-Sub, USB, аудиовход и выход

Поддержка Wi-Fi 802.11ac и технологии Miracast

Совместимость с приложениями Google Mirroring и EZCast

Возможность потоковой передачи с мобильных устройств напрямую

Также X1228i оснащён встроенной 3-ваттной акустической системой и может использоваться как часть мультимедийного комплекса без внешних колонок.

Качество изображения и технологии защиты зрения

Новая модель проецирует изображение в разрешении от базового 1024×768 до 1920×1200 пикселей, сохраняя при этом чёткость и точность цветопередачи по всей площади экрана. Контрастность 20 000:1 и яркая подсветка позволяют использовать проектор даже в освещённых помещениях.

Для долгих сессий просмотра предусмотрена технология BlueLight Shield, которая снижает уровень синего излучения, защищая глаза пользователя. А поддержка HDMI 3D Display открывает доступ к совместимому трёхмерному контенту.

Продуман для повседневной работы

Acer X1228i рассчитан на длительное использование. Срок службы лампы в режиме ECO достигает 15 000 часов. Шум вентилятора при этом не превышает 27 дБ. Устройство поддерживает крепления для потолочной и настольной установки, имеет удобное меню с ручными и автоматическими настройками и может управляться с пульта или через сервисные интерфейсы.

Благодаря гибкости подключения, надёжности и качественной проекции, Acer X1228i подходит как для рабочих презентаций и учебных аудиторий, так и для домашних кинотеатров.

Проектор уже поступил в продажу в России и доступен по цене от 56 000 рублей.