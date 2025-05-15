Компания TCL анонсировала новую линейку QLED-телевизоров P8K. Эти модели сочетают в себе премиальное изображение, объёмный звук и современные технологии — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и универсальность.

Телевизоры серии P8K созданы для полного погружения — будь то фильмы, игры или спортивные трансляции.

QLED-экран с бионической цветопередачей

Экран QLED с цветовым охватом 93% DCI-P3 передаёт свыше миллиарда оттенков, обеспечивая насыщенное и точное изображение. Технология бионической оптимизации цвета помогает добиться максимальной реалистичности даже в самых сложных сценах.

Собственная матрица HVA от TCL улучшает контрастность, снижает блики и обеспечивает отличную читаемость изображения под любым углом, даже при ярком внешнем освещении.

Объёмный звук от ONKYO: слышно каждую деталь

Аудиосистема ONKYO 2.1 с отдельным сабвуфером создаёт кинематографическое звучание — с глубокими басами, чистыми верхами и чёткими диалогами. Это особенно оценят те, кто любит смотреть фильмы в высоком качестве или погружаться в геймплей с эффектом присутствия.

Искусственный интеллект и плавная картинка

В основе телевизоров TCL P8K — фирменный процессор AiPQ Pro. Он в реальном времени анализирует изображение и адаптирует его параметры: контрастность, цвет, резкость и яркость. Всё происходит автоматически — от пользователя не требуется ничего, кроме включения контента.

Частота обновления 144 Гц делает движение в кадре исключительно плавным. А игровая платформа Game Master и поддержка AMD FreeSync через HDMI 2.1 обеспечивают быструю отклик и стабильное изображение без разрывов — даже в самых динамичных играх.

Google TV: контент под вас

Телевизоры работают на базе Google TV. Всё, что вы смотрите, объединено в одном интуитивно понятном интерфейсе с персональными рекомендациями. Есть голосовое управление через Google Ассистент, а для детей — отдельный профиль с безопасным контентом и возможностью родительского контроля.

Дизайн без рамок и выбор диагоналей

Серия TCL P8K выполнена в тонком монолитном корпусе с почти незаметной рамкой. Телевизор органично впишется в любой интерьер, а прочный, но лёгкий корпус добавляет практичности.

Линейка включает четыре размера: 55″, 65″, 75″ и 85″. Это позволяет подобрать модель для любой комнаты — от спальни до просторного домашнего кинотеатра. Стартовая цена — от 64 999 рублей за версию с диагональю 55 дюймов.