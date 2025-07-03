Компания HOBOT с Тайваня выпустила новую модель робота-пылесоса – LEGEE-Q10 Pro. Главной особенностью аппарата является высокая сила всасывания, достигающая 7000 Па, а также наличие различных щеток и восьми автоматических программ для адаптации к разным видам уборки. Модель Legee комплектуется док-станцией LuLu, обеспечивающей автоматическую подзарядку, пополнение резервуара моющей жидкостью, а также стирку и сушку салфеток. Ориентация в пространстве обеспечивается комплексом из пяти навигационных технологий.

Производитель заявляет, что HOBOT LEGEE-Q10 Pro объединяет в себе современные функции, автоматизированную работу, превосходное качество уборки и конкурентоспособную цену. Улучшенная виброшвабра совершает 1 300 колебаний в минуту с давлением 600 грамм, эффективно устраняя загрязнения. При обнаружении ковра швабра автоматически поднимается на 10 мм.

Для очистки углов предусмотрена выдвижная щетка, захватывающая мусор на расстоянии до 30 мм от корпуса. Турбощетка предназначена для ковров, а особая конструкция всасывающего отверстия предотвращает наматывание волос и шерсти.

В HOBOT LEGEE-Q10 Pro реализована четырехступенчатая система очистки Tangless Suction 4 in 1, которая одновременно выполняет функции пылесоса, подметания турбощеткой, распыления воды и мытья пола. Собранный мусор сжимается в пылесборнике, увеличивая его вместимость в пять раз (500 мл х 5). Емкость резервуара для воды составляет 320 мл.





Навигационная система включает лидар, энкодер, гироскоп, электронный компас и алгоритмы определения местоположения. Благодаря этой комбинации HOBOT LEGEE-Q10 Pro точно анализирует пространство и строит оптимальный маршрут. Робот обладает высокой проходимостью, преодолевает пороги до 20 мм, распознает лестницы и перепады высоты, предотвращая падения. В памяти устройства можно сохранить до пяти планов помещений.

Технология Talent Clean предлагает восемь режимов уборки: стандартный, интенсивный, экономичный, полировка, ручной, сухая уборка, удаление пятен и сбор шерсти. Питание LEGEE-Q10 Pro обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мАч, обеспечивающий до 180 минут работы.





Стоимость HOBOT LEGEE-Q10 Pro составляет 49 999 руб.