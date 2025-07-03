hobot legee q10 pro 1
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Компания HOBOT с Тайваня выпустила новую модель робота-пылесоса – LEGEE-Q10 Pro. Главной особенностью аппарата является высокая сила всасывания, достигающая 7000 Па, а также наличие различных щеток и восьми автоматических программ для адаптации к разным видам уборки. Модель Legee комплектуется док-станцией LuLu, обеспечивающей автоматическую подзарядку, пополнение резервуара моющей жидкостью, а также стирку и сушку салфеток. Ориентация в пространстве обеспечивается комплексом из пяти навигационных технологий.

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Производитель заявляет, что HOBOT LEGEE-Q10 Pro объединяет в себе современные функции, автоматизированную работу, превосходное качество уборки и конкурентоспособную цену. Улучшенная виброшвабра совершает 1 300 колебаний в минуту с давлением 600 грамм, эффективно устраняя загрязнения. При обнаружении ковра швабра автоматически поднимается на 10 мм.

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Для очистки углов предусмотрена выдвижная щетка, захватывающая мусор на расстоянии до 30 мм от корпуса. Турбощетка предназначена для ковров, а особая конструкция всасывающего отверстия предотвращает наматывание волос и шерсти.

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В HOBOT LEGEE-Q10 Pro реализована четырехступенчатая система очистки Tangless Suction 4 in 1, которая одновременно выполняет функции пылесоса, подметания турбощеткой, распыления воды и мытья пола. Собранный мусор сжимается в пылесборнике, увеличивая его вместимость в пять раз (500 мл х 5). Емкость резервуара для воды составляет 320 мл.


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Навигационная система включает лидар, энкодер, гироскоп, электронный компас и алгоритмы определения местоположения. Благодаря этой комбинации HOBOT LEGEE-Q10 Pro точно анализирует пространство и строит оптимальный маршрут. Робот обладает высокой проходимостью, преодолевает пороги до 20 мм, распознает лестницы и перепады высоты, предотвращая падения. В памяти устройства можно сохранить до пяти планов помещений.

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Технология Talent Clean предлагает восемь режимов уборки: стандартный, интенсивный, экономичный, полировка, ручной, сухая уборка, удаление пятен и сбор шерсти. Питание LEGEE-Q10 Pro обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мАч, обеспечивающий до 180 минут работы.


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Стоимость HOBOT LEGEE-Q10 Pro составляет 49 999 руб.

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