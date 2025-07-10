Компания Hisense представила миру свою новую разработку – телевизор 116UX. Главной особенностью является огромный 116-дюймовый дисплей с Mini-LED-подсветкой, а также продвинутая аудиосистема и комплекс технологий для улучшения качества картинки.

Телевизор имеет 4K-экран, пиковая яркость которого достигает 8000 нит. Частота обновления составляет 165 Гц, но в игровом режиме (при разрешении 1080p) может увеличиваться до 288 Гц. Применена Mini-LED-подсветка. Производитель заявляет об охвате 95% цветового пространства BT.2020 и совместимости с Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, технологией уменьшения задержки ввода и AMD FreeSync Premium Pro.

Встроенная аудиосистема 6.2.2 разработана совместно с компанией Devialet и отвечает за качественное звучание. Версия для рынка США работает под управлением Google TV с Google Assistant и Google Cast, в то время как европейская модификация использует ОС Vidaa с Vidaa Voice, Amazon Alexa и Apple AirPlay.

Стоимость Hisense 116UX составляет 25 000 долларов в США (1 954 000 руб.) или 30 000 евро (2 743 000 руб.) в Европе.



