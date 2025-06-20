Компания Hisense провела первую в России конференцию Tech Inside, где представила линейку техники 2025 года. Презентация прошла 18 июня в московском императорском яхт-клубе и охватила ключевые направления: телевизоры, проекторы, аудиооборудование и бытовую технику. Гости мероприятия также узнали о планах компании на российском рынке.

Hisense делает ставку на искусственный интеллект и Mini-LED

Главным событием презентации стал 116-дюймовый телевизор Hisense 116UXQ с RGB Mini-LED подсветкой и аудиосистемой формата 6.2.2. Устройство продемонстрировало технические возможности новой флагманской линейки.

Сегмент Mini-LED пополнился моделями Hisense U8Q, U7Q и U7Q Pro. Также была показана QLED-модель Hisense E7Q Pro с высокой частотой обновления и сбалансированной цветопередачей.

Все новые телевизоры оснащены режимом Room Fitting Tuning, который оптимизирует звук в зависимости от планировки комнаты. Датчик AI Chroma Light Sensor автоматически подстраивает яркость и цветовую температуру под освещение. За точность цветопередачи отвечает технология 3D LUT.





Телевизоры используют искусственный интеллект для улучшения качества изображения. Функции AI 4K Upscaler и AI HDR Upscaler повышают детализацию и улучшают HDR-контент, а AI Natural Face делает лица на экране более естественными.

Проекторы и саундбары: яркость, акустика и компактность

В сегменте проекторов Hisense представила ультракороткофокусную модель PT1 с технологией TriChroma 4K. Устройство обеспечивает яркость 2500 ANSI-люмен и покрытие цветового пространства до 110% BT2020. Модель M2 Pro ориентирована на использование вне помещений.





Саундбар HT Saturn разработан при участии компании Devialet. Он анализирует акустику пространства и автоматически корректирует звучание. Технология Hi-Concerto обеспечивает полную совместимость с телевизорами Hisense.

По словам Григория Шалимова, коммерческого директора по направлению ТВ и аудиооборудования в России и СНГ компании ООО «Горенье БТ», «технологии наполняют жизнь потребителя яркими эмоциями, а главное, отвечают на запросы еще до того, как они были заданы».





Новые холодильники и стиральные машины Hisense

Компания также показала бытовую технику. Холодильники серии Kitchenfit — Hisense RB3K330SAC1, RL3K370SAIE и FT3K310SAIE — имеют глубину 60 см и угол открывания дверцы более 103°, что делает их удобными для встраивания.

Модель FT3K310SAIE оснащена функцией Convert: морозильная камера может использоваться как холодильник. Все устройства поддерживают инверторные компрессоры и удаленное управление.

Стиральные машины WF5I8043BWF и WD5I8043BWF с функцией сушки получили гибридные форсунки и модуль Wi-Fi. Пользователям доступны различные программы стирки.

Стратегия на будущее

«Лидерство базируется на бесконечном стремлении к идеалу, — отметил Деян Ачимович, вице-президент по продажам бытовой техники в России и СНГ компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу Hisense. — Бурное развитие технологий позволяет реализовать функционал, который упрощает жизнь и умножает возможности».

Компания подчеркнула, что планирует активно развивать локальное присутствие и расширять продуктовую линейку с учетом потребностей российского потребителя.