Компания Hisense анонсировала выпуск новой линейки умных телевизоров U7, в которых используются дисплеи на квантовых точках с mini-LED подсветкой. Эти модели позиционируются как устройства «среднего премиум-класса» и предлагаются с размерами экрана от 55 до 116 дюймов, а также обладают рядом функций, которые будут полезны для любителей видеоигр.

На момент начала продаж серия Hisense U7 представлена пятью моделями с диагоналями 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов, при этом в будущем планируется выпуск модели с диагональю 116 дюймов. Все варианты оснащены QLED-экранами с адаптивной частотой обновления в диапазоне от 48 до 165 Гц. Максимальная яркость достигает 3000 нит, а среди игровых функций стоит выделить AMD FreeSync Premium Pro и Game Booster, предназначенные для улучшения плавности игрового процесса, а также панель Game Bar для оперативной настройки параметров.

Помимо этого, новые телевизоры поддерживают технологии VRR, MEMC, Low Latency MEMC и Auto Low Latency Mode (автоматический режим минимальной задержки). Согласно заявлению производителя, разработанный компанией процессор Hi-View AI Engine Pro выполняет обработку изображения в режиме реального времени, обеспечивая более четкое, насыщенное и реалистичное изображение. Все телевизоры функционируют на базе операционной системы Google TV. Цены установлены следующим образом: