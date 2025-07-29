29 июля компания Dreame расширила линейку домашних роботов, представив четыре модели: L40s Pro Ultra, L40s Ultra, L40 Ultra AE и L40 Ultra CE. Все новинки оснащены мощными двигателями, функцией влажной уборки и многофункциональными станциями самообслуживания.

Dreame L40s Pro Ultra: флагман с полной автономностью

Флагман линейки L40s Pro Ultra получил двигатель TurboForce 6-го поколения с силой всасывания 19 000 Па и аккумулятор на 5200 мАч. Щётка HyperStream Detangling DuoBrush эффективно собирает шерсть и длинные волосы без наматывания, а система MopExtend RoboSwing обеспечивает уборку вдоль стен и в углах. EasyLeap позволяет преодолевать пороги до 4 см, а LED-подсветка помогает ориентироваться в тёмных помещениях.

PowerDock — база с автоматической мойкой швабр при 75 °C, сушкой, автозаправкой водой и раствором, а также пылесборником на 3,2 л для 100 дней автономной работы.

Dreame L40 Ultra AE: ключевые технологии без RGB-камеры

Модель L40 Ultra AE повторяет флагмана по мощности и функциональности станции, включая автомойку, сушку и систему MopExtend. Основное отличие — в отсутствии RGB-камеры и выборе между двумя типами щёток вместо автоматического переключения.

Dreame L40s Ultra: оптимален для сложных интерьеров

L40s Ultra выделяется системой EasyLeap с дополнительными колёсами, что позволяет преодолевать пороги до 40 мм. Щётки HyperStream эффективно справляются с шерстью и волосами. Модель ориентирована на квартиры с коврами и питомцами, но лишена RoboSwing и камеры 3D-навигации.

Dreame L40 Ultra CE: доступная версия с ключевыми функциями

Базовая модель L40 Ultra CE отличается меньшей силой всасывания (13 000 Па) и упрощённой навигацией. При этом она укомплектована щёткой TriCut Brush и технологией RoboSwing, сохранив главные функции серии.





Продажи и цены

С 29 июля в продаже:

L40s Pro Ultra — 94 990 руб. (до 11 августа), далее 99 990 руб.

L40s Ultra — 74 990 руб. (до 11 августа), далее 79 990 руб.

L40 Ultra AE — 64 990 руб. (до 11 августа), далее 69 990 руб.

L40 Ultra CE — 54 990 руб. (до 11 августа), далее 59 990 руб.

Модели доступны в официальном онлайн-магазине Dreame и у партнёра М.Видео.