Платформа X (ранее Twitter), принадлежащая Илону Маску, продолжает стремительно терять пользователей в странах Европейского союза. Согласно новому отчёту, опубликованному самой компанией, за последние пять месяцев X покинули около 11 миллионов человек — это более 10% от общей европейской аудитории сервиса.

Самые большие потери — во Франции и Германии

Согласно апрельскому отчёту о прозрачности в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), на март 2025 года X насчитывает 94,8 миллиона активных пользователей в ЕС. Для сравнения: до покупки компании Илоном Маском в 2022 году этот показатель превышал 100 миллионов.

Наибольшее снижение зафиксировано во Франции — там аудитория сократилась с 20,1 до 17,4 миллиона пользователей. В Польше ушли почти 2 миллиона человек, в Германии — около 1,5 миллиона, в Испании — более миллиона. Даже в малых странах, таких как Люксембург и Литва, отток пользователей составил около 25% от прежнего числа.

Почему X публикует эти данные?

После вступления в силу DSA крупные цифровые платформы обязаны регулярно публиковать отчёты о модерации контента и пользовательской активности. Это вынуждает X раскрывать статистику, которую в других условиях компания могла бы держать в секрете.

Нынешний отчёт охватывает период с октября 2024 по март 2025 года и показывает, что платформа продолжает терять популярность в ЕС — несмотря на заявления Маска о «восстановлении интереса» и росте вовлечённости.

Потеря пользователей — часть глобальной тенденции

Спад активности затрагивает не только Европу. По данным Financial Times, с конца 2022 года X потеряла до трети ежедневной аудитории в Великобритании и почти пятую часть — в США. При этом Маск продолжает уверять, что соцсеть «находится на подъёме», ссылаясь на кратковременный рост трафика после выборов в США в ноябре 2024 года, на которых Дональд Трамп вновь победил.

Однако этот всплеск быстро сошёл на нет, а доверие пользователей к платформе продолжает снижаться. Дополнительным фоном для недоверия стали глобальные протесты против Tesla и падение прибыли автопроизводителя на 71%, что усилило негативный имидж Маска в глазах публики.

Что дальше?

Хотя X не обязана раскрывать данные за пределами ЕС, аналитики прогнозируют дальнейший спад по всему миру. Отток аудитории, падение доходов и обострение репутационных проблем указывают на то, что платформа переживает далеко не лучший этап своей истории — несмотря на оптимистичные заявления её владельца.