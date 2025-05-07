Один из самых известных брендов в сфере контроля веса — WeightWatchers — подал заявление о банкротстве. Компания объявила о начале реструктуризации по главе 11, чтобы списать $1,15 млрд долгов и сосредоточиться на новом направлении — телемедицинских услугах по снижению веса.

От диет к рецептам: как меняется бизнес-модель WW

Материнская компания WW International сообщила, что заручилась поддержкой около 75% держателей долговых обязательств. Планируется, что процесс реструктуризации завершится в течение 45 дней.

WeightWatchers была основана более 60 лет назад и десятилетиями ассоциировалась с системой подсчёта баллов, групповой поддержкой и офлайн-клубами. Однако в последние годы интерес к традиционным диетам угас, и компания начала переориентироваться на цифровые и медицинские решения.

В 2023 году WW приобрела телемедицинский стартап Sequence за $106 млн. Сейчас он работает под брендом WeightWatchers Clinic и позволяет пользователям получать рецепты на препараты вроде Ozempic, Wegovy и Trulicity — одни из самых популярных современных средств для снижения веса.

Прибыль от рецептурных подписок растёт — выручка падает

Согласно отчёту за первый квартал 2024 года, общий доход компании сократился на 10%, а скорректированный убыток составил 47 центов на акцию. В то же время подписки на медицинские услуги принесли $29,5 млн — рост на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее этого оказалось недостаточно для стабилизации бизнеса. С начала февраля акции WW торгуются ниже $1, а после объявления о банкротстве их стоимость вне биржи упала почти вдвое — до $0,39.

Новое руководство и смена фокуса

В сентябре 2023 года CEO компании Сима Систани покинула пост. Её место сначала заняла член совета директоров и экс-директор Shake Shack Тара Комонте в статусе временного руководителя, а теперь она утверждена на должность CEO официально.

В заявлении Комонте подчеркнула: «Когда разговор о весе всё чаще переходит к теме долгосрочного здоровья, наша задача — предлагать научно обоснованные, надёжные и комплексные решения. Мы остаёмся привержены поддержке сообщества и устойчивым результатам».

Заявление о банкротстве подано в суд США по делам о банкротстве в округе Делавэр.