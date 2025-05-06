На этой неделе компания объявила о своем третьем сотрудничестве с китайским производителем беспилотных автомобилей, что подчеркивает амбиции Uber в развивающемся секторе роботакси.

Во вторник Uber сообщила о сотрудничестве с компанией Pony AI, базирующейся в Гуанчжоу, которая в конце прошлого года вышла на биржу Nasdaq с оценкой 5,25 миллиарда долларов. Партнерство направлено на запуск услуг роботакси на платформе Uber в «ключевом рынке на Ближнем Востоке» уже в конце этого года.

Это сотрудничество с Pony стало известным всего через день после того, как Uber анонсировала два других стратегических партнерства с китайскими фирмами: Momenta и WeRide. Uber планирует запустить роботакси в своем приложении в Европе к 2026 году совместно с Momenta, а с WeRide — расширить присутствие в 15 городах на Ближнем Востоке и в Европе в течение следующих пяти лет. Напомним, что Uber и WeRide уже запустили коммерческую службу роботакси в Абу-Даби.

Эти сделки с Pony, Momenta и WeRide добавляют к растущему списку из более чем 15 партнерств Uber в области беспилотных автомобилей для такси, доставки и грузоперевозок. Большинство из этих партнеров находятся в США, включая таких гигантов, как Waymo и May Mobility, хотя есть и несколько компаний из Великобритании, таких как Wayve.

В условиях конкуренции со стороны таких компаний, как Tesla — которая планирует запустить свою первую службу роботакси в Остине уже в следующем месяце — а также под давлением федеральных расследований по поводу предполагаемых вводящих в заблуждение практик подписки и ожидаемого снижения потребительских расходов к 2025 году, Uber стремится продемонстрировать инвесторам свои возможности для дальнейшего роста.

Сотрудничество с китайскими компаниями может стать стратегически верным шагом для достижения этого роста. Китайские компании по производству беспилотных автомобилей уже активно выходят на международные рынки. Например, WeRide предоставляет коммерческие услуги не только в Пекине и Франции, но также проводит тестирование на нескольких других рынках по всему Китаю и Европе. Pony AI предлагает платные поездки на роботакси в трех китайских городах и недавно начала тестирование своих услуг в Люксембурге.

Партнерство с Pony открывает для Uber новые возможности на рынке Ближнего Востока. Компания уже имеет сильные позиции в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иордания — присутствие было укреплено после приобретения местного конкурента Careem в 2019 году.

В пресс-релизе Pony заявила о намерении масштабировать развертывание своих услуг на дополнительных международных рынках благодаря сотрудничеству с Uber.

Как и при других запусках Uber, клиенты смогут заказывать поездки на беспилотных автомобилях через приложение компании. На начальном этапе пилотного проекта внутри транспортных средств будет находиться оператор безопасности до полного коммерческого запуска.

На этой неделе также ожидается отчет о доходах Uber за первый квартал, который может пролить свет на планы компании по росту, включая ее намерение приобрести контрольный пакет акций турецкой компании по доставке еды и стратегии по преодолению текущих вызовов.