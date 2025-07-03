Во втором квартале 2024 года Tesla продолжила демонстрировать спад продаж, поставив 384 122 автомобиля. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и лишь незначительно лучше показателей первого квартала, который стал худшим для компании за последние два года. Такая динамика ставит под угрозу годовые результаты Tesla, которая может зафиксировать снижение продаж второй год подряд — вопреки прежним заявлениям о возможном ежегодном росте поставок на 50%.

Ситуацию усугубляют внутренние проблемы компании. Если в первом квартале падение продаж объяснялось остановкой производственных линий для подготовки к обновлению Model Y, то во втором квартале явных причин для спада не было. Однако источники сообщают, что в конце мая часть сотрудников, занятых на производстве Model Y и Cybertruck, были вынуждены временно прекратить работу.

На этом фоне произошли кадровые перестановки: Илон Маск уволил вице-президента Омеда Афшара, отвечавшего за продажи в ключевых регионах. Сам Маск, сократив своё участие в администрации Трампа, пообещал уделять больше внимания делам Tesla. Компания пытается переломить ситуацию — продолжает снижать цены, предлагает льготные условия кредитования, обновляет модельный ряд. Особые надежды возлагаются на анонсированные «более доступные» версии Model 3 и Model Y, но конкретные сроки их выхода остаются неясными. При этом от планов по выпуску бюджетного электромобиля за 25 000 долларов компания отказалась, сосредоточившись на разработке роботакси Cybercab.

Отраслевой контекст также непрост: даже такие успешные на рынке электромобилей компании, как Hyundai и Kia, столкнулись со снижением продаж. Исключением стала General Motors, которой удалось нарастить объёмы благодаря обновлённому модельном ряду. Финансовые результаты Tesla за второй квартал станут известны 23 июля, но уже сейчас очевидно, что компании предстоит серьёзная работа по восстановлению прежних темпов роста.



