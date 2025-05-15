Во время телефонного разговора с инвесторами в среду Tencent похвасталась «большим запасом» графических процессоров. Кроме того, когда президента компании Мартина Лау спросили о том, как торговая политика США в отношении передовых чипов ИИ влияет на планы Tencent по разработке и запуску продуктов, он, похоже, проигнорировал опасения инвесторов.

В ответ на вопрос о высокопроизводительных графических процессорах от Кевина Фонга из международного инвестиционного банка UBS Лау начал с того, что охарактеризовал ситуацию с графическими процессорами как динамичную. Он подчеркнул, что у компании есть «довольно большой запас чипов», приобретённых ранее, что будет очень полезно для реализации стратегии в области ИИ.

На данный момент инвесторы могут быть спокойны: Tencent использует эти графические процессоры для получения немедленной прибыли, например, в сфере рекламы. Однако далее Лау отметил важный момент: компания постепенно отказывается от «веры американским технологическим гигантам и их закону масштабирования» и переходит к использованию более мелких кластеров GPU, которые всё равно способны показывать «очень хорошие результаты».

Благодаря этой стратегии Лау утверждает, что у Tencent должно быть достаточно высокопроизводительных чипов для продолжения обучения моделей ещё на несколько поколений вперёд.

Что касается программного обеспечения, то оно также оптимизируется под бизнес-задачи Tencent. В своем ответе Фонгу Лау высказал идею о повышении эффективности вывода моделей в два раза — по сути, это означает удвоение мощности за счёт использования большего количества графических процессоров.

Tencent изучает альтернативные чипы

Еще один важный вопрос касался потенциального использования компанией «других чипов». Похоже, инженеры Tencent рассматривают возможность применения различных ускорителей ИИ — будь то ASIC или GPU — которые можно закупать внутри Китая или импортировать.

В заключение Лау подчеркнул: у Tencent есть множество способов удовлетворить растущие потребности в вычислительных мощностях, и компания не ограничивается только покупкой западных GPU.

Хотя Tencent разумно инвестирует в GPU, она потратила значительные суммы. В опубликованных вчера финансовых отчетах отмечается: «Операционные капитальные затраты составили 26,4 млрд юаней (примерно 3,6 млрд долларов США), что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Эти расходы связаны с увеличением инвестиций в графические процессоры и серверы для расширения возможностей в области ИИ». Такие вложения существенно повлияли на свободный денежный поток компании.

Графические процессоры — ключевой драйвер индустрии ИИ. Однако уже много лет США и их союзники пытаются ограничить экспорт самых современных GPU в страны-враги — такие как Китай. Основной страх заключается в том, что эти технологии могут значительно повысить эффективность передового оружия противников — например, против США или Тайваня.

Тем не менее санкции и экспортные ограничения могут иметь противоположный эффект. В течение нескольких лет эти меры применялись слабо и легко обходились. Сейчас же Китай создал собственное программное обеспечение и аппаратное обеспечение, снижающее зависимость от западных технологий ИИ. В результате глава Tencent Мартин Лау кажется не обеспокоенным торговыми ограничениями США и продолжает развивать отечественную индустрию ИИ для реализации своих стратегических целей.