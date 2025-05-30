Sony уже давно использует сторонних производителей для сборки своих смартфонов среднего класса, но теперь компания, похоже, готова распространить эту практику и на флагманские устройства. Согласно последнему отчёту японских СМИ, это не временное решение, а часть долгосрочной стратегии.

На официальном сайте Sony больше не указано производство смартфонов на её собственных заводах в Таиланде. Ранее смартфоны компании собирались на трёх площадках — двух в Таиланде и одной в Китае. Сейчас ни один из этих заводов не числится среди тех, кто продолжает выпускать мобильные устройства.

Сообщается, что недавно представленный Xperia 1 VII стал первым флагманом, собранным сторонним производителем. При этом при его тестировании не было замечено никаких изменений в качестве сборки по сравнению с предыдущими моделями.

Такая стратегия может свидетельствовать о желании Sony сократить издержки и оптимизировать производственные процессы, особенно в условиях высокой конкуренции на рынке смартфонов. Пока неясно, как это скажется на будущем модельного ряда Xperia, но компания явно делает ставку на более гибкий подход к выпуску устройств.