Компания Nintendo заключила партнёрское соглашение с Samsung по производству ключевых чипов для будущей консоли Switch 2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, знакомых с деталями сделки.

По данным источников, выбор в пользу Samsung должен ускорить производство чипов и позволить Nintendo выпустить до 20 миллионов консолей Switch 2 к марту 2026 года. В зависимости от возможностей сборочных производств эта цифра может быть увеличена.

Samsung уже давно поставляет для Nintendo другие компоненты — например, память и дисплеи. Однако в производстве чипов компания отставала от TSMC, которая обслуживает таких гигантов, как Apple и Nvidia. Новый контракт с Nintendo поможет Samsung сократить разрыв и укрепить позиции в полупроводниковом бизнесе.

Чипы Switch 2 будут производиться по 8-нм техпроцессу, несмотря на то, что более передовой 5-нм узел обеспечивает лучшую энергоэффективность. Выбор в пользу 8-нм объясняется стремлением Nintendo к снижению себестоимости и повышению надёжности массового производства. Ранее Chosun сообщал, что Nintendo также рассматривала TSMC с их 8-нм и 7-нм техпроцессами, но в итоге выбрала Samsung.

Источники Wccftech добавляют, что Samsung активно продвигает OLED-дисплеи для будущих ревизий Switch 2, а переход на 5-нм чипы в будущих версиях консоли также рассматривается — это могло бы улучшить автономность устройства.

На прошлой неделе Nintendo сообщила, что планирует продать 15 миллионов консолей Switch 2 в стартовое окно продаж. Это сравнимо с темпами оригинального Switch, ставшего одной из самых быстро продаваемых консолей в истории. Однако аналитики ожидали более высоких цифр на фоне сильного спроса и объёма предзаказов.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава пояснил, что сдержанные ожидания объясняются высокой ценой новой консоли — она может стать препятствием для массового спроса по сравнению с первой моделью Switch.

Сделка с Samsung может сыграть ключевую роль в том, чтобы преодолеть это препятствие — за счёт оптимизации производства и поставок.