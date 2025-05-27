Samsung Electronics может провести крупную реорганизацию внутри своей полупроводниковой империи. По информации южнокорейского издания SEDaily, руководство компании рассматривает вариант слияния своего struggling-подразделения System LSI с более стабильным бизнесом Samsung Foundry.
System LSI: слабое звено в полупроводниковом бизнесе
System LSI отвечает за проектирование процессоров Exynos, камер ISOCELL и других сенсоров. Несмотря на важность этих продуктов, в последние годы подразделение теряет позиции. На недавнем собрании высшего руководства Samsung обсуждались три сценария:
- Слияние System LSI с Samsung MX (мобильное подразделение),
- Слияние System LSI с Samsung Foundry (производство чипов),
- Масштабная реструктуризация подразделения.
Наиболее вероятным, по данным источника, стал второй вариант — интеграция System LSI обратно в Foundry, с которым оно уже было объединено до 2017 года. Тогда разделение произошло для снижения конфликта интересов с заказчиками вроде Qualcomm и Nvidia. Однако сейчас в компании считают, что для успешного проектирования и производства чипов с нормами менее 2 нм, тесное взаимодействие двух команд необходимо.
Краткий гид по подразделениям Samsung
- Samsung Device Solutions (DS): объединяет три ключевых направления — память, производство (Foundry) и проектирование чипов (System LSI).
- Samsung Foundry: занимается производством полупроводников как для Samsung, так и сторонних клиентов.
- System LSI: проектирует чипы и сенсоры, включая Exynos и ISOCELL.
- Samsung MX: выпускает смартфоны, планшеты и носимую электронику.
- Samsung DX: отвечает за телевизоры, бытовую технику и дисплеи.
Риски и возможные последствия
Слияние System LSI с Foundry может усилить вертикальную интеграцию внутри Samsung, но также вызвать беспокойство среди внешних клиентов. Компании вроде Qualcomm и Nvidia могут усомниться в конфиденциальности своих разработок и переключиться на других производителей, опасаясь утечки технологий.
Окончательное решение ещё не принято. Его должны утвердить вице-председатели Чон Хён-хо (Business Support TF) и Чон Ён-хён (Samsung DS), после обсуждения с председателем Samsung Electronics — Джей Й. Ли.