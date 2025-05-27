Samsung Electronics может провести крупную реорганизацию внутри своей полупроводниковой империи. По информации южнокорейского издания SEDaily, руководство компании рассматривает вариант слияния своего struggling-подразделения System LSI с более стабильным бизнесом Samsung Foundry.

System LSI: слабое звено в полупроводниковом бизнесе

System LSI отвечает за проектирование процессоров Exynos, камер ISOCELL и других сенсоров. Несмотря на важность этих продуктов, в последние годы подразделение теряет позиции. На недавнем собрании высшего руководства Samsung обсуждались три сценария:

Слияние System LSI с Samsung MX (мобильное подразделение),

Слияние System LSI с Samsung Foundry (производство чипов),

Масштабная реструктуризация подразделения.

Наиболее вероятным, по данным источника, стал второй вариант — интеграция System LSI обратно в Foundry, с которым оно уже было объединено до 2017 года. Тогда разделение произошло для снижения конфликта интересов с заказчиками вроде Qualcomm и Nvidia. Однако сейчас в компании считают, что для успешного проектирования и производства чипов с нормами менее 2 нм, тесное взаимодействие двух команд необходимо.

Краткий гид по подразделениям Samsung

Samsung Device Solutions (DS) : объединяет три ключевых направления — память, производство (Foundry) и проектирование чипов (System LSI).

: объединяет три ключевых направления — память, производство (Foundry) и проектирование чипов (System LSI). Samsung Foundry : занимается производством полупроводников как для Samsung, так и сторонних клиентов.

: занимается производством полупроводников как для Samsung, так и сторонних клиентов. System LSI : проектирует чипы и сенсоры, включая Exynos и ISOCELL.

: проектирует чипы и сенсоры, включая Exynos и ISOCELL. Samsung MX : выпускает смартфоны, планшеты и носимую электронику.

: выпускает смартфоны, планшеты и носимую электронику. Samsung DX: отвечает за телевизоры, бытовую технику и дисплеи.

Риски и возможные последствия

Слияние System LSI с Foundry может усилить вертикальную интеграцию внутри Samsung, но также вызвать беспокойство среди внешних клиентов. Компании вроде Qualcomm и Nvidia могут усомниться в конфиденциальности своих разработок и переключиться на других производителей, опасаясь утечки технологий.

Окончательное решение ещё не принято. Его должны утвердить вице-председатели Чон Хён-хо (Business Support TF) и Чон Ён-хён (Samsung DS), после обсуждения с председателем Samsung Electronics — Джей Й. Ли.