Samsung Electronics официально подтвердила, что её дочерняя компания Harman International подписала контракт на покупку аудиоподразделения Masimo, которому принадлежат такие премиальные бренды, как Denon, Bowers & Wilkins и Polk Audio.

Сделка заключена в США, и её сумма составляет $350 миллионов наличными. В результате Harman получит контроль над следующими аудиофирмами:

Bowers & Wilkins

Denon

Marantz

Polk Audio

Boston Acoustics

Definitive Technology

HEOS

Classé

Эти бренды известны в мире премиального аудиооборудования. Например, Bowers & Wilkins, основанная в 1966 году в Англии, славится наушниками, домашними кинотеатрами и акустикой класса люкс. Её колонки Nautilus стоят более $100 000 и считаются одними из самых красивых в истории аудио.

Denon — один из старейших брендов в отрасли (115 лет), специализирующийся на AV-ресиверах, проигрывателях, акустике и сетевых плеерах. Marantz известен своими усилителями и высококлассной аудиотехникой для дома.

С помощью этого приобретения Samsung намерена усилить аудиовозможности своих смартфонов, телевизоров, саундбаров и наушников. Также ожидается, что больше устройств из новой экосистемы Harman получат совместимость с платформой SmartThings.

Дэйв Роджерс, глава подразделения Harman Lifestyle, заявил:

«Harman гордится тем, что превратилась в мирового лидера в области аудиотехнологий за 75 лет. Приобретение люксового бренда Bowers & Wilkins ещё сильнее укрепит наши позиции как аудиогиганта».