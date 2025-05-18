С 2026 года стриминговый сервис начнёт показывать персонализированные рекламные вставки на базе генеративного ИИ.

Компания Netflix анонсировала запуск интерактивной рекламы с использованием генеративного искусственного интеллекта. Нововведение появится в 2026 году и будет доступно пользователям подписки с рекламой. Реклама будет появляться не только в середине просмотра (midroll), но и при нажатии на паузу. Об этом сообщила президент рекламного направления Netflix Эми Райнхард на мероприятии Upfront.

Новая технология позволит формировать кастомизированные рекламные сообщения, адаптированные под контекст, жанр контента или предпочтения пользователя. Как подчеркнула Райнхард, ИИ станет основой для масштабирования рекламной платформы Netflix в ближайшие годы.

«Фундамент рекламного бизнеса уже заложен. Дальнейший рост будет только ускоряться», — заявила она.

Netflix уже использует ИИ в других функциях. Например, недавно компания протестировала голосовой поиск на базе OpenAI для подбора фильмов и сериалов в отдельных регионах. Теперь искусственный интеллект станет частью рекламной модели сервиса.

Формально Netflix остаётся верен своему курсу на монетизацию за счёт рекламы. Однако в глазах многих зрителей компания всё дальше отходит от своего прежнего образа: от стриминга без рекламы к гибридной модели с повышением цен. При этом безрекламные подписки — Standard и Premium — продолжают дорожать, что постепенно делает тариф с рекламой наиболее доступным.

В 2026 году пауза в сериале может превратиться в момент для показа бургеров, товаров и сервисов — и не просто случайных, а сгенерированных ИИ в реальном времени. При этом отменить рекламу можно будет только через переход на более дорогой тарифный план.