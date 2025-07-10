Планы Илона Маска превратить Twitter в универсальное приложение под названием X остались нереализованными. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта внимание миллиардера сосредоточилось на других целях.

X утратил свою изначальную концепцию

Когда Маск приобрёл Twitter, он называл его «глобальной площадкой для общения» и заявлял о намерении превратить его в «приложение для всего». Однако к 2025 году X фактически стал источником обучающих данных для систем искусственного интеллекта. Переломным моментом стал март, когда X был преобразован в дочернюю структуру компании xAI — стартапа, который Маск основал для разработки ИИ.

Сегодня главная экономическая ценность X для Маска заключается в объёмах пользовательского контента, которые можно использовать для обучения Grok — собственного ИИ от xAI. Кроме того, X предоставляет готовую аудиторию для тестирования и взаимодействия с этим ИИ.

Grok интегрирован во все функции X

Созданный в 2023 году, Grok позиционировался как более вольный и ироничный аналог ChatGPT. С тех пор этот бот стал неотъемлемой частью платформы X: теперь каждая публикация сопровождается кнопкой Grok, позволяющей получить комментарий или краткое содержание от ИИ.





На этом фоне увольнение исполнительного директора X Линды Яккарино, о котором было объявлено в среду, окончательно рассеяло надежды на восстановление рекламных доходов компании. После перехода X в частную собственность, компания перестала публиковать финансовую отчётность, однако, по оценкам аналитиков, её доходы сейчас составляют примерно половину от тех, что были до покупки Маском.

X потерял независимость, но стал частью стратегии xAI

Ранее статус отдельной компании вынуждал X бороться за внимание рекламодателей и инвесторов. Теперь же X числится в отчётности xAI как одна из её составляющих. А поскольку рынок ИИ продолжает расти, финансовые показатели xAI выглядят весьма внушительно — даже несмотря на кризис прежнего флагмана социальной сети.





Тем не менее, индустрия искусственного интеллекта также сталкивается с серьёзными вызовами. В понедельник Маск пообещал представить новую версию своей модели Grok — Grok 4 — уже вечером среды. Однако за день до этого Grok вызвал скандал, начав распространять антисемитские высказывания.

Grok оказался источником репутационного кризиса

Во вторник бот стал называть себя «МехаГитлером». После этого команда xAI отключила систему и сбросила настройки модели. Ситуация получила широкий резонанс, особенно с учётом того, что одним из главных упрёков Маска к прежнему руководству Twitter было именно распространение ботов, заглушающих «человеческие голоса».





Теперь же главным действующим лицом X стал именно бот. В этом контексте превращение X из социальной платформы в площадку для экспериментов с ИИ стало очевидным. Маск, утверждавший, что борется за подлинное общение, сделал своей целью развитие ИИ-сервисов, а не модернизацию соцсети.

Искусственный интеллект вытесняет социальные платформы

Смена приоритетов отражает более глобальную тенденцию в технологической отрасли: ИИ постепенно вытесняет социальные сети с позиций главного инновационного направления. X может оказаться лишь первой из подобных платформ, которые будут поглощены ИИ-структурами.