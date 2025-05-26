Apple вновь столкнулась с трудностями в разработке устройств на базе Siri — на этот раз задерживается выпуск настольного смарт-дисплея, который должен был выйти к концу года. Речь идет о проекте J490 — более доступной версии настольного устройства, которое, по данным инсайдера Марка Гурмана, станет частью амбициозного плана Apple по созданию домашних помощников с ИИ.

Смарт-дисплей Apple: что известно о проекте J490 и J595

Изначально планировалось, что настольный гаджет J490 будет представлять собой компактный дисплей размером около шести дюймов — примерно как два iPhone, стоящие рядом. Устройство оснастят толстой рамкой, фронтальной камерой, встроенным динамиком, аккумулятором и предустановленными приложениями, включая Safari, музыкальный плеер и новостной сервис. Управление должно происходить через голосовые команды Siri.

Более дорогая версия устройства с кодовым названием J595 получит подвижную конструкцию с роботизированной рукой, на конце которой будет установлен экран iPad. Этот дисплей сможет двигаться по столу пользователя, подниматься, опускаться и вращаться на 360 градусов. В будущем J595 станет основой для создания полноценного «умного» робота, который сможет выполнять задачи по дому, например, убирать мусор, приносить напитки и помогать в бытовых делах.

Siri снова тормозит прогресс

По словам Гурмана, именно проблемы с Siri стали причиной задержки выхода J490. Siri пока не способна надежно обрабатывать команды пользователей и взаимодействовать с устройствами на уровне, необходимом для полноценной работы смарт-дисплея. В частности, задерживается запуск функции «персональная Siri», которая должна анализировать электронную почту и сообщения, чтобы отвечать на сложные вопросы вроде: «Во сколько сегодня приезжает мама?» или «На какое время забронирован столик?». Теперь ожидать появления этой функции стоит не раньше 2026 года.

Тем не менее, Гурман считает, что Apple сможет выпустить J490 в конце этого года, а более сложную версию J595 — спустя год или два после этого. Чтобы ускорить разработку, компания временно отказалась от некоторых продвинутых функций в J595, планируя добавить их в будущих обновлениях.

Перспективы запуска

Смарт-дисплей J490, если он все же выйдет в срок, будет доступен в двух цветах — серебристом и черном. Устройство получит аккумулятор и возможность голосового управления, а основной акцент сделан на взаимодействии с экосистемой Apple, включая умный дом, звонки и медиа-приложения. Несмотря на текущие задержки, планы Apple по развитию направления домашних помощников остаются в силе: в будущем компания хочет создать полноценного домашнего робота, который будет выполнять рутинные задачи и помогать пользователям в повседневной жизни.

Ожидается, что первая версия настольного смарт-дисплея Apple будет выпущена в ограниченном количестве и станет пробным шагом в амбициозной стратегии компании по созданию устройств для умного дома.