Пожарные сообщили, что возгорание произошло в помещении с батареями в здании, арендованном компанией X Илона Маска

В четверг утром в пригороде Портленда (штат Орегон) произошёл пожар в дата-центре, арендованном компанией X, принадлежащей Илону Маску. По информации WIRED, на место оперативно прибыли экстренные службы. Как уточнил представитель пожарной службы Хилсборо Писет Пич, сигнал о возгорании поступил в 10:21 утра по местному времени.

Очагом пожара стало помещение с аккумуляторными установками, предположительно литий-ионного типа. Хотя пламя не распространилось на другие части здания, комната была заполнена густым дымом. По состоянию на 15:00 пожарные продолжали работу на месте происшествия.

Поддержание работы серверов пока не подтверждено

Компания X не дала официальных комментариев. На момент публикации не известно, как инцидент повлиял на серверную инфраструктуру.

До покупки Twitter Илон Маск владел тремя дата-центрами — в Сакраменто, Портленде и Атланте. Такая структура позволяла распределять нагрузку при отключении одного из центров. Однако в декабре 2022 года X закрыла центр в Сакраменто, что вызвало масштабный сбой. В течение следующих месяцев свыше 2 500 серверных стоек были перевезены в Портленд и Атланту.

По данным WIRED, X арендует помещение в здании, принадлежащем компании Digital Realty — одному из крупнейших операторов дата-центров в мире. Уровень поддержки в таких объектах варьируется в зависимости от условий аренды. Остаётся неясным, делит ли X это помещение с другими компаниями.

Официальная позиция Digital Realty

Вице-президент по операциям в Америке Digital Realty Райан Янг сообщил, что инцидент на объекте PDX11 локализован, и пожарные уже покинули место происшествия. «Все сотрудники были успешно эвакуированы, пострадавших нет,» — говорится в официальном заявлении. Компания продолжает мониторинг ситуации, уделяя приоритетное внимание безопасности персонала, сохранности объекта и минимизации влияния на клиентов.

Риски аккумуляторных систем в дата-центрах

Аккумуляторные модули, особенно литий-ионные, часто используются в качестве резервных источников питания. Однако при нарушении условий эксплуатации они могут стать причиной серьёзных пожаров. Представитель пожарной службы Хилсборо отметил, что не припоминает аналогичных инцидентов на других объектах в регионе.

Компания xAI, материнская структура X, ранее подвергалась критике за ускоренное строительство нового центра в Мемфисе. Объект под названием Colossus предназначен для обучения ИИ-систем, включая Grok. В нём установлены более 30 газовых турбин, работающих на метане. Поскольку они являются временными, для эксплуатации не требуется федеральное разрешение на выбросы, что вызвало недовольство экологов и местных жителей. Район, где расположен Colossus, ранее уже страдал от промышленного загрязнения.