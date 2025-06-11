Компании Oppo и Volkswagen объявили о заключении партнёрского соглашения, в рамках которого немецкий автопроизводитель получит доступ к стандартно-значимым патентам (SEP) китайской компании, включая наработки в области 5G-связи.

Современные автомобили становятся всё более «умными» и зависят от стабильного подключения к сотовым сетям для корректной работы различных цифровых функций. Заключение соглашения с Oppo позволит Volkswagen улучшить качество подключения в своих транспортных средствах.

Oppo занимает восьмое место в мире по количеству патентов в области 5G и владеет 62 000 патентами, действующими в 40 странах и регионах. Это первое двустороннее лицензионное соглашение Oppo с автопроизводителем.

Сделка подчёркивает стремление Volkswagen усилить программную составляющую своих автомобилей, особенно на фоне потери доли рынка и технологического отставания в Китае.