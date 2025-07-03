OpenAI официально опровергла свою причастность к продаже так называемых «токенов OpenAI» на платформе Robinhood. В заявлении, опубликованном в официальном аккаунте компании в X (бывший Twitter), подчеркивается, что эти цифровые активы не имеют ничего общего с реальными акциями OpenAI и не предоставляют покупателям никаких прав на долю в компании.

«Эти токены не являются акциями OpenAI, — говорится в сообщении. — Мы не сотрудничали с Robinhood, не участвовали в этом проекте и не давали на него согласия. Любые операции с акциями OpenAI требуют нашего прямого одобрения, которого в данном случае не было».

Это заявление стало ответом на анонс Robinhood о начале продажи токенизированных акций частных компаний, включая OpenAI и SpaceX, для европейских инвесторов. По словам представителей Robinhood, их инициатива направлена на демократизацию доступа к акциям ведущих частных компаний через технологию блокчейн.

Однако OpenAI категорически отвергает такую трактовку. Компания подчеркивает, что как частная организация сознательно ограничивает круг своих инвесторов и строго контролирует все операции с собственными акциями.

В Robinhood пояснили, что предлагают инвесторам не сами акции, а токены, привязанные к стоимости доли Robinhood в специальной инвестиционной компании (SPV), которая владеет акциями OpenAI. Таким образом, покупатели получают лишь косвенное и опосредованное участие.





«Хотя технически это не акции, наши токены действительно предоставляют розничным инвесторам доступ к этим частным активам», — заявил CEO Robinhood Влад Тенев, назвав этот шаг началом «революции токенизации».

Эксперты отмечают, что подобные инициативы часто вызывают сопротивление со стороны частных компаний, которые стремятся сохранить контроль над своим капиталом. Ранее стартап Figure AI уже предпринимал юридические меры против брокеров, торгующих его «вторичными» акциями.





На момент публикации OpenAI отказалась от дополнительных комментариев, а Robinhood не предоставила подробной информации о структуре своего SPV и механизме оценки токенов.