OnlyFans ведет переговоры о продаже инвесторам, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, платформа может быть оценена примерно в $8 млрд.

В переговорах участвует группа инвесторов во главе с инвестиционной компанией Forest Road Company, базирующейся в Лос-Анджелесе. Участников группы в сообщении не называют. Источники уточняют, что обсуждения сделки продолжаются с марта, а соглашение может быть достигнуто в течение одной-двух недель. При этом подчеркивается, что окончательное решение пока не принято, и переговоры могут не привести к сделке.

Также рассматривается вариант выхода на биржу, сообщает агентство. Представители OnlyFans и Forest Road отказались от комментариев.

OnlyFans, основанная в 2016 году, известна как платформа, позволяющая авторам эротического контента зарабатывать на подписках. По данным британских регуляторов, в финансовом году, завершившемся в ноябре 2023 года, OnlyFans заработал $6,6 млрд. В 2020 году доход составлял $375 млн. Платформа удерживает 20% дохода создателей контента.

Единственный акционер OnlyFans — Леонид Радвинский, украинский американец. В 2018 году он приобрел компанию и, согласно данным из британских отчетов, за последние три года выплатил себе дивидендами не менее $1 млрд. Его местонахождение не разглашается.

Ранее Reuters публиковал серию материалов о том, что на платформе выявлялись случаи размещения детской порнографии и контента без согласия пользователей, а также о случаях эксплуатации женщин торговцами людьми. Эти данные, как отмечают источники, делают OnlyFans нежелательной площадкой для крупных банков и инвесторов из-за возможных юридических рисков.

Forest Road Company — инвестиционная фирма, специализирующаяся на медиа, возобновляемой энергетике и цифровых активах. В 2024 году компания приобрела контрольный пакет в ACF Investment Bank и инвестировала в команду Formula E.