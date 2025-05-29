Nvidia представила финансовые результаты за первый квартал 2026 финансового года, зафиксировав рекордную выручку в $44,062 млрд. Продажи компании выросли почти по всем направлениям как по сравнению с предыдущим кварталом, так и год к году. Однако недавний запрет США на экспорт GPU H20 в Китай негативно сказался на валовой марже Nvidia.

Рекордный квартал с падением маржи

По итогам первого квартала 2026 финансового года Nvidia сообщила о выручке по стандарту GAAP в размере $44,062 млрд, что на 12% выше показателя предыдущего квартала и на 69% выше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая маржа снизилась до 60,5% из-за разового списания запасов H20 на сумму $4,5 млрд, вызванного новыми экспортными ограничениями США, введёнными в апреле.

Без учёта данного списания, скорректированная маржа Nvidia составила бы 71,3%, что также ниже показателей за предыдущие периоды — 78,9% в первом квартале 2025 финансового года и 73,5% в четвёртом квартале 2025 финансового года. Операционная прибыль компании составила $21,6 млрд, снизившись на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличившись на 28% в годовом выражении. Чистая прибыль Nvidia достигла $18,8 млрд — снижение на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, но рост на 26% в годовом сравнении.

Рекордные показатели в сегментах дата-центров и игровых продуктов

Выручка Nvidia от дата-центров достигла рекордных $39,112 млрд, из которых $34,155 млрд пришлось на вычислительные решения, а $4,957 млрд — на сетевые продукты. Эти показатели отражают рост на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и на 73% в годовом выражении, что обусловлено высоким мировым спросом на инфраструктуру для ИИ. Nvidia подчеркнула, что переход на архитектуру Blackwell практически завершён, и основная часть клиентов предпочитает решения на базе Blackwell, хотя интерес к процессорам Hopper сохраняется.

«Наш прорывной суперкомпьютер Blackwell NVL72 — ‘мыслящая машина’, созданная для решения задач рассуждения — уже запущен в серийное производство и доступен системным интеграторам и облачным провайдерам», — заявил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. «Глобальный спрос на ИИ-инфраструктуру Nvidia остаётся исключительно высоким. Генерация ИИ-токенов за год выросла в 10 раз, и по мере массового распространения ИИ-агентов спрос на вычислительные мощности будет только расти».

В сегменте игровых продуктов Nvidia также зафиксировала рекордную выручку в $3,8 млрд, что на 48% выше показателя предыдущего квартала и на 42% выше результата за аналогичный период прошлого года. Рост объясняется как задержками в поставках игровых GPU в предыдущем квартале, так и успешным запуском новых видеокарт GeForce RTX 5070 и 5060 на архитектуре Blackwell.

Сегмент OEM и прочих направлений показал выручку $111 млн, снизившись на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличившись на 42% в годовом выражении.

Профессиональная графика и влияние пошлин

Выручка Nvidia в сегменте профессиональной графики (ProViz) составила $509 млн, что немного ниже показателя предыдущего квартала ($511 млн), но на 19% выше результатов годичной давности. Эти данные могут указывать на продолжающийся спрос на профессиональные графические решения на базе архитектуры Ada Lovelace, несмотря на ожидаемый в мае запуск RTX Pro на архитектуре Blackwell. Вероятно, клиенты осторожно относятся к покупкам из-за неопределённости, связанной с пошлинами США.