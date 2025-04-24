Ещё до выхода консоли Switch 2, Nintendo столкнулась с тем, о чём мечтает любой производитель техники — ажиотаж превзошёл все ожидания. Только в Японии число заявок на предзаказ перевалило за 2,2 миллиона, и теперь компания публично извиняется за то, что не сможет удовлетворить спрос к моменту запуска. Старт продаж намечен на 5 июня, но достанется новинка далеко не всем.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава лично обратился к поклонникам с открытым письмом, опубликованным в X (ранее Twitter), где признал: интерес к Switch 2 оказался намного выше прогнозов, и компания просто не справляется с объёмом заказов.

2,2 миллиона заявок — только в Японии

По словам Фурукавы, более 2,2 миллиона человек подали заявку на участие в лотерее, чтобы получить возможность оформить предзаказ через My Nintendo Store. Однако производственные мощности Nintendo пока не позволяют выпустить такое количество консолей к дате релиза.

«Мы приносим глубочайшие извинения за то, что не оправдали ваши ожидания, несмотря на серьёзную подготовку», — говорится в сообщении компании.

Что будет с предзаказами

Те, кто не попал в первую волну предзаказов, автоматически будут включены во вторую. Но и там, по признанию главы компании, шанс получить устройство останется ограниченным. Это значит, что лишь единицам удастся получить Switch 2 в день старта продаж.

Тем, кому повезёт меньше, придётся подождать. Nintendo пообещала улучшить производственные процессы, а также начать распределение лотерейных и обычных предзаказов через розничные сети и онлайн-магазины по всей стране. После релиза консоль продолжит продаваться через My Nintendo Store.

Nintendo учится на своих ошибках

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Nintendo получила немаловажный урок. Открытость, с которой компания признала проблему, заслуживает уважения: вместо обтекаемых фраз в пресс-релизе — честное признание дефицита. В условиях высокого спроса это, пожалуй, лучший способ сохранить доверие аудитории.

И хотя нехватка Switch 2 — это проблема, возникшая во многом по вине самой компании, она явно старается минимизировать последствия. А значит, уже в ближайшие месяцы ситуация с доступностью новинки может улучшиться.