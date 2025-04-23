Компания Nintendo заявила о рекордном интересе к новой консоли Switch 2 — в Японии на участие в лотерее предзаказа подано около 2,2 миллиона заявок, что значительно превышает объём доступных устройств на дату старта продаж 5 июня.

Несмотря на восьмилетнее ожидание новой модели, в Nintendo признались, что не ожидали такого масштабного спроса. Победители лотереи будут объявлены 24 апреля, при этом остальные участники получат возможность принять участие во втором этапе розыгрыша. Однако даже повторная жеребьёвка не позволит удовлетворить спрос полностью.

Компания сообщила, что усиливает производственные мощности, чтобы сократить дефицит и продолжить выпуск и поставки Switch 2 «в значительных объёмах». Также 24 апреля предзаказы откроются у других ритейлеров.

Nintendo столкнулась с рядом трудностей при запуске предзаказов. В США начало кампании было отложено из-за торговых пошлин, введённых администрацией Дональда Трампа, и неопределённости с ценообразованием. Теперь компания подтвердила: предзаказы в США и Канаде стартуют 24 апреля, а цена Switch 2 составит $450. Отмечается, что при такой стоимости Nintendo может понести убытки.

Нехватка консолей и высокий спрос создают риски появления перекупщиков. Подобные ситуации ранее возникали с PS5 и Xbox Series X, которые продавались на сторонних платформах за $1500–$1700, а также с ретро-моделями SNES Mini и NES Mini, стоимость которых на вторичном рынке значительно превышала рекомендованную цену.