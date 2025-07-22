Инвестбанк Morgan Stanley считает ошибочной стратегию, при которой Apple якобы должна приобрести поисковую AI-компанию вроде Perplexity. Аналитики подчёркивают: Apple не намерена конкурировать в поисковом сегменте напрямую.

Слухи о возможной покупке Apple стартапа, связанного с ИИ-поиском, активно обсуждаются на фоне стремления компании ускорить развитие собственных AI-функций. Однако в новой аналитической записке Morgan Stanley, опубликованной 22 июля (со ссылкой на AppleInsider), аналитик Эрик Вудринг называет такую идею «заблуждением». По его словам, у Apple нет цели выходить на рынок поиска, несмотря на очевидные отставания в этой сфере.

Аналитики признают, что в третьем квартале календарного года (четвёртом финансовом квартале Apple) не стоит ожидать масштабных запусков в рамках платформы Apple Intelligence. Вместо этого Apple продолжит развивать ИИ-направление как долгосрочную инициативу.

На фоне этих оценок Morgan Stanley сохраняет позитивный прогноз по результатам Apple за третий финансовый квартал 2025 года. Компания опубликует отчёт 31 июля, и аналитики ожидают выручку на уровне $90,7 млрд — на 5,8 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен высокими поставками iPhone, увеличением средней цены устройства, а также устойчивым спросом на iPad и Mac.





Отдельное внимание уделено сервисному бизнесу Apple, несмотря на беспокойство инвесторов после судебного решения против App Store и отказа компании от публикации прогноза в прошлом квартале. Morgan Stanley прогнозирует рост доходов от сервисов на 11,6 % в годовом выражении.

В целом банк сохраняет рейтинг «выше рынка» для акций Apple и устанавливает целевую цену на уровне $235. Это выше текущих прогнозов HSBC ($220) и JPMorgan ($230).



