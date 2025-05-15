Государственная поддержка производителей электронной компонентной базы в России может вскоре измениться. Минпромторг рассматривает переход от привычной схемы субсидирования к системе льготных кредитов. Участники рынка называют инициативу рискованной — окупаемость в отрасли достигает 15 лет, и без долгосрочного финансирования проекты могут просто не стартовать.

От субсидий к кредитам: что предлагает Минпромторг

Как стало известно Телеспутнику в апреле, Министерство промышленности и торговли РФ готовится отказаться от прямых субсидий разработчикам и производителям ЭКБ (электронной компонентной базы). Вместо этого ведомство предлагает перейти на программу льготного кредитования. Информация появилась в письме Всероссийского НИИ радиоэлектроники, подведомственного Минпромторгу, направленном ряду профильных компаний. Получателям предложили подтвердить готовность к новой модели финансирования.

До настоящего момента разработчики могли рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий по постановлениям №109 и №1252. Эти меры позволяли частично компенсировать затраты на НИОКР, связанные с созданием научно-технической базы для производства отечественных компонентов.

Почему отрасль обеспокоена

Руководители ведущих компаний уже высказались по поводу потенциальной реформы. Генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова считает такой шаг преждевременным. По её словам, микроэлектроника — это отрасль с длинным инвестиционным циклом. Средняя окупаемость фабрик по выпуску ЭКБ составляет около 15 лет. А значит, и поддержка должна учитывать такую долгосрочную экономику проектов.

Эксперты подчеркивают: льготный кредит — не всегда доступный и не всегда эффективный инструмент, особенно в условиях высокой ключевой ставки. Прямые субсидии остаются ключевым способом стимулировать разработку новых технологий.

Контекст и планы на будущее

В 2023 году государство направило на развитие микроэлектроники около 147 миллиардов рублей. Эти средства распределялись по различным программам поддержки. До 2030 года планируется вложить в сектор более 900 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 2,7 триллиона — из внебюджетных источников.

На фоне сокращения субсидий обсуждаются альтернативные меры. В частности, рассматривается возможность полной предоплаты по госконтрактам — эта инициатива, по мнению Минпромторга, может повысить ликвидность производителей и частично компенсировать влияние высокой ставки Центробанка.

Ещё одна идея исходит от консорциума «Вычислительная техника». В апреле он предложил полностью запретить закупки иностранной электроники для нужд госструктур. Речь идёт о переносе техники из приложения №2 в приложение №1 постановления №1875, что фактически лишит зарубежные бренды возможности участвовать в закупках наравне с российскими.

Рынок растёт, но правила игры могут измениться

Несмотря на возможные изменения, Минпромторг продолжает подчёркивать позитивную динамику. Заместитель министра Василий Шпак, выступая на выставке ExpoElectronica, отметил заметный рост объёма предложений от отечественных производителей. Это подтверждает, что интерес к локализации и развитию технологий в России остаётся высоким.

Тем не менее, для устойчивого роста сектору требуется не только спрос, но и стабильная система поддержки. И, по мнению представителей рынка, новая модель финансирования должна учитывать специфику долгосрочных инвестиций, а не подстраиваться под краткосрочные бюджетные рамки.