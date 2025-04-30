Microsoft опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 финансового года и превзошла ожидания Уолл-стрит. Основной вклад в рост выручки вновь внесли облачные сервисы — сегмент, который стабильно становится драйвером развития компании.

Финансовые итоги: облака — ключ к росту

За третий квартал Microsoft получила $70,1 млрд выручки и $25,8 млрд чистой прибыли, что на 13% и 18% больше, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз аналитиков составлял $68,42 млрд, так что результат оказался выше ожиданий рынка.

Основным источником роста стал облачный бизнес: Microsoft Cloud принес $42,4 млрд, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Отдельные доходы от AI-сервисов компания по-прежнему не раскрывает.

Сегмент Intelligent Cloud, включающий Azure и серверные продукты, вырос на 21% до $26,8 млрд. Отдельно Azure прибавил 33%, подтверждая устойчивый спрос на инфраструктурные облачные решения компании.

Windows, Surface и влияние тарифов

Выручка от OEM-лицензий Windows выросла на 3% год к году — умеренно, но стабильно. На фоне скорого завершения поддержки Windows 10 (в октябре) как бизнес, так и частные пользователи начали активно обновлять устройства.

В то же время Microsoft отмечает, что спрос сдерживается из-за неопределённости с импортными пошлинами — на фоне торговых тарифов, введённых администрацией Трампа, дистрибьюторы удерживают высокий уровень запасов.

Доходы от Surface больше не выделяются отдельно, поскольку Microsoft объединяет их с Windows OEM. Известно лишь, что в феврале вышли Intel-версии Surface Pro 11 и Surface Laptop 7 для корпоративных клиентов. Также ходят слухи о готовящихся более компактных версиях Surface.

Xbox: игры растут, железо падает

Игровое направление Microsoft показывает смешанные результаты:

Выручка Xbox от аппаратного обеспечения снизилась на 6% , как и ожидалось.

, как и ожидалось. Общий доход от игр вырос на 5% , в основном за счёт контента и сервисов.

, в основном за счёт контента и сервисов. Xbox Game Pass и другие цифровые сервисы принесли +8%, хотя компания не обновила количество подписчиков (последний отчёт — 34 млн в феврале 2024).

Microsoft продолжает развивать стратегию «Xbox везде», перенося ранее эксклюзивные игры на PlayStation и Nintendo Switch. Успех предзаказов Indiana Jones and the Great Circle и Forza Horizon 5 в PS Store подтверждает эффективность этого подхода. Microsoft также готовит список игр для будущей Nintendo Switch 2.

Microsoft 365: рост подписок и AI-монетизация

Корпоративные продукты Microsoft 365 выросли на 11%, а потребительские — на 10%. Число потребительских подписчиков достигло 87,7 млн человек.

Компания начала интеграцию функций Copilot в стандартные тарифы Microsoft 365 Personal и Family, заменив прежнюю подписку Copilot Pro за $20 в месяц. Теперь AI-функции доступны всего за $3 дополнительно, хотя подписчики могут отказаться от обновления.

Microsoft отмечает рост дохода на пользователя, хотя часть клиентов переключается на более дешёвую подписку Basic за $1,99 в месяц.