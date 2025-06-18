Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг в последние месяцы активно охотится за талантами в сфере искусственного интеллекта. Чтобы усилить свою новую команду по разработке суперИИ, он предлагает сотрудникам конкурирующих лабораторий — OpenAI и Google DeepMind — астрономические компенсационные пакеты, доходящие до $100 миллионов в год.

Возглавляет новое подразделение экс-глава Scale AI Александр Ванг, а офис будущих сотрудников должен располагаться в непосредственной близости от кабинета самого Цукерберга.

Однако, как подтвердил CEO OpenAI Сэм Альтман в свежем подкасте со своим братом Джеком, эти усилия пока не принесли Meta* желаемого результата.

«Они делают гигантские предложения многим нашим людям», — рассказал Сэм Альтман. «100 миллионов долларов за подписание, ещё больше в годовом вознаграждении. Но я рад, что, по крайней мере пока, ни один из наших лучших сотрудников не согласился на это».

По словам Альтмана, многие сотрудники OpenAI считают, что именно их компания имеет больше шансов первой достичь AGI (универсального ИИ) и в перспективе стать более ценной, чем Meta*. Он также раскритиковал подход Цукерберга, отметив, что ориентированность на зарплаты, а не миссию, может негативно сказаться на корпоративной культуре.

Meta*, по сообщениям, безуспешно пыталась привлечь таких известных специалистов, как Ноам Браун из OpenAI и Корай Кавукчуоглу из Google DeepMind. Несмотря на громкие предложения, оба отказались от перехода.

Сэм Альтман также отметил, что культура инноваций внутри OpenAI стала ключевым фактором её успеха: «У Meta* есть много сильных сторон, но я не считаю её компанией, которая особенно хороша в инновациях». Он добавил, что для победы в AI‑гонке недостаточно догнать лидеров — необходимо опережать их за счёт подлинных новшеств.

Несмотря на неудачи, Meta* продолжает инвестировать в AI. Ранее компания вложилась в Scale AI, бывшую компанию Александра Ванга, и наняла некоторых заметных исследователей, включая Джека Рэя из Google DeepMind и Йохана Шалквейка из Sesame AI.

Тем временем конкуренты не дремлют: OpenAI, Anthropic и Google DeepMind работают на полных оборотах. Ожидается, что в ближайшее время OpenAI выпустит открытую модель ИИ, которая может ещё больше отодвинуть Meta* в AI‑гонке.

Кроме того, Альтман намекнул на возможную разработку социальной сети на базе AI. В подкасте он описал концепт ленты новостей, которую формирует ИИ под конкретного пользователя, а не традиционный алгоритм. Предполагается, что OpenAI уже ведёт внутреннюю работу над подобным продуктом.

Meta* также экспериментирует с подобной идеей через приложение Meta* AI, но многие пользователи пока не понимают, как оно работает, и публикуют личные диалоги в публичный доступ.

Какой подход победит — пока неясно. Но очевидно, что борьба за AI‑таланты между Цукербергом и Альтманом только начинается.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.