Помимо укрепления своей команды исследователей в области искусственного интеллекта, Meta*, похоже, активно развивает потребительские AI-функции. По данным Bloomberg, ссылающимся на анонимные источники, компания ведёт переговоры о покупке стартапа по клонированию голосов под названием Play AI.

По информации источников, технологический гигант хочет приобрести технологии стартапа и привлечь часть его сотрудников.

Согласно сайту Play AI, платформа позволяет любому пользователю клонировать различные голоса для использования в задачах с ИИ, например, в сфере клиентского сервиса. Стартап привлёк в общей сложности $23,5 млн инвестиций. Среди его инвесторов числятся 500 Startups, Kindred Ventures, Race Capital, 500 Global и Soma Capital.

На данный момент Meta* уже позволяет создателям контента на своих платформах создавать собственные чат-боты и предлагает функции видеомонтажа в чат-боте Meta* AI. Приобретение голосового стартапа позволит компании внедрить аудиофункции в свой креативный набор инструментов.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.