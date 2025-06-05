Компании из отрасли связи и медиа вошли в число лидеров по объёмам обрабатываемых данных и инвестициям в обновление серверной инфраструктуры. Об этом говорится в исследовании, проведённом компанией OCS в период с марта по май 2025 года.

Данные свыше 500 ТБ чаще всего используют три сектора

Согласно отчёту, который приводит сайт telesputnik, 43% компаний в отрасли связи и медиа уже оперируют объёмами данных, превышающими 500 терабайт. По этому показателю они уступают только финансовому сектору (50%) и немного опережают металлургию (37%).

В OCS отметили, что рост объёмов данных стал устойчивым трендом, характерным для бизнеса в целом. Его стимулирует быстрое развитие технологий, включая искусственный интеллект. Это напрямую влияет на планы компаний по расширению серверных парков и систем хранения данных (СХД).

Связь и медиа — среди лидеров по ИТ-бюджетам

По итогам исследования, отрасль связи и медиа входит в топ по размерам бюджета на обновление серверной инфраструктуры и СХД. Лидером в этом направлении остаётся нефтегазовый и угольный комплекс.

Эксперты OCS подчёркивают, что сегмент серверов и систем хранения данных в России по-прежнему развивается в рамках устоявшихся архитектур. Основой остаются зарубежные решения, однако позиции отечественных технологий значительно укрепились.

«75% компаний уже совершали закупки российского оборудования», — говорится в документе.

Отечественные решения укрепляют позиции

Несмотря на доминирование иностранных технологий, российские производители оборудования усиливают присутствие на рынке. Это связано с адаптацией предприятий к текущим условиям и стремлением к технологическому суверенитету.

Таким образом, компании связи и медиа не только обрабатывают всё большие объёмы данных, но и активно инвестируют в развитие собственной ИТ-инфраструктуры, следуя общемировым трендам.