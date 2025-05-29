Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, в первом квартале 2025 года самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 16 от Apple. За ним следуют iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 15. Пятую строчку рейтинга занял Galaxy A16 5G от Samsung.

iPhone 16 опередил Pro-линейку Apple

В предыдущем году лидером продаж был флагман Apple — iPhone 15 Pro Max. Теперь стандартная модель iPhone 16 обошла по популярности даже более дорогие устройства из линейки Pro. Эксперты объясняют это тем, что Apple уменьшила разрыв между своими базовыми и профессиональными моделями по функциональности и производительности. Так, iPhone 16 оснащён процессором A18, который почти не уступает по скорости A18 Pro, установленному в iPhone 16 Pro Max. Оба устройства получили кнопку Action и кнопку управления камерой.

По итогам первого квартала 2025 года в десятке самых продаваемых смартфонов Apple занимает сразу пять позиций: первые четыре места и десятую строчку, на которой расположился iPhone 16 Plus. Среди конкурентов Samsung лишь Galaxy S25 Ultra занял седьмое место, а остальные позиции достались более доступным моделям.

Спрос на iPhone 16e растёт

Модель iPhone 16e стоимостью от $600 поступила в продажу лишь в марте 2025 года, но уже заняла шестое место в топ-10 смартфонов по версии Counterpoint за март. Ожидается, что в первый год продаж iPhone 16e превзойдёт по популярности iPhone SE благодаря более высокому уровню оснащения.

Рынки, где лидирует Apple

В отчёте Counterpoint Research отмечается, что iPhone 16 особенно хорошо продаётся в Японии, а также в странах Ближнего Востока и Африки (MEA). Однако в Китае продажи iPhone 16 Pro и Pro Max оказались под давлением из-за государственных субсидий на более доступные модели и конкуренции со стороны местных производителей, включая Huawei.