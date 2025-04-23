Американский чипмейкер намерен сократить более 20% персонала уже на этой неделе. Масштабное увольнение станет частью радикальной перестройки компании под руководством нового CEO.

По данным Bloomberg, в ближайшие дни Intel анонсирует крупнейшее сокращение штата за всю свою историю — в компании планируют избавиться более чем от 20 тысяч рабочих мест. Эти меры призваны сократить издержки, упростить управленческую структуру и вернуть компанию к технико-инженерным корням после затянувшегося кризиса.

Новый курс под руководством Лип-Бу Тана

Глобальную реструктуризацию курирует новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, вступивший в должность всего месяц назад. Он взял курс на устранение бюрократических барьеров и оптимизацию структуры управления. Основной упор делается на сокращение дублирующих должностей, избавление от избыточных уровней менеджмента и возврат фокуса на ключевые продукты компании.

По информации источников, текущая волна увольнений — логичное продолжение прошлогоднего этапа реструктуризации, в ходе которого компания уже рассталась примерно с 15 тысячами сотрудников. Тогда под сокращение в основном попали административные и вспомогательные подразделения: отделы маркетинга, продаж и внутренних сервисов. Производственные цепочки и ключевые инженерные команды практически не пострадали, поскольку именно на них Intel возлагает надежды в рамках стратегии развития собственного контрактного производства чипов.

Сокращения затронут все уровни, но точные детали пока не раскрываются

По состоянию на конец декабря 2024 года штат Intel насчитывал 108 900 сотрудников, включая работников Altera — компании, недавно выделенной в отдельную структуру, частично принадлежащую Intel и инвестиционной фирме Silver Lake. С учётом этого, запланированное увольнение более 20 тысяч человек означает, что сокращения затронут даже среднее звено управления.

Пока неизвестно, коснётся ли новая волна увольнений инженерных отделов и текущих проектов. Однако источники указывают, что такой сценарий вполне вероятен. Интересно, что ранее Лип-Бу Тан покинул совет директоров Intel из-за разногласий с тогдашним CEO Пэтом Гелсингером по поводу масштабов сокращений. Тогда Гелсингер предлагал урезать 15 тысяч рабочих мест, в то время как Тан настаивал на более решительных мерах. Теперь, став главой компании, он получил возможность реализовать свои идеи.

Также пока неясно, планирует ли Intel предложить сотрудникам добровольный уход с компенсацией или программа будет реализована в формате принудительных увольнений.

Объявление ожидается перед публикацией квартальной отчётности

Компания воздерживается от официальных комментариев до публикации квартального финансового отчёта, который намечен на ближайший четверг. До этого момента Intel находится в «тихом периоде» — временном промежутке, в течение которого публичные компании не делают заявлений, способных повлиять на рынок.