Илон Маск объявил о завершении своей работы в качестве специального государственного сотрудника при администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своём аккаунте на платформе X.

Маск отметил, что его срок службы подошёл к концу, и выразил благодарность президенту за возможность участвовать в работе государственного аппарата.

«Мой срок в качестве специального государственного сотрудника подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами», — написал он.

Миллиардер добавил, что Департамент эффективности правительства (DOGE), где он занимал должность, «будет только укрепляться». Информация о его уходе с госслужбы также была подтверждена анонимным представителем Белого дома в комментарии для Associated Press.

Отставка Маска последовала на следующий день после его публичной критики ключевого законопроекта Дональда Трампа, который президент называет «Большим прекрасным биллем». В интервью CBS Илон Маск заявил, что документ является «массивным расходным законопроектом», который увеличивает дефицит бюджета и «подрывает работу» DOGE.