Компания HONOR представила стратегию интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь на выставке MWC Шанхай. Генеральный директор Джеймс Ли призвал индустрию к открытому сотрудничеству в разработке AI-технологий и анонсировал презентацию складного смартфона HONOR Magic V5 на 2 июля.

Мировой лидер в создании экосистемы устройств с искусственным интеллектом представил новый подход к развитию отрасли. Ключевой темой выступления стали вопросы открытого отраслевого сотрудничества и совместных усилий в разработке технологий искусственного интеллекта.

HONOR призывает создать открытую экосистему с участием разработчиков AI-моделей, производителей потребительской электроники, операторов и интернет-компаний. Компания предлагает базировать сотрудничество на принципах единства, открытости и общих возможностей в рамках Альянса GSMA.

Эволюция сильного искусственного интеллекта

Джеймс Ли прокомментировал прогнозы появления сильного AI: «AGI – не мгновенный прорыв, а эволюционный путь. Сейчас мы находимся на пороге третьей стадии из пяти возможных по шкале Сэма Альтмана, где AI учится действовать, а не только говорить и мыслить. Ключевым приоритетом этого этапа становится решение реальных задач пользователей здесь и сейчас».





Руководитель HONOR подчеркнул необходимость перехода от наращивания мощности моделей к оценке эффективности. Искусственный интеллект должен стать автономной единицей, способной вести задачи до конца, обучаться в процессе и обеспечивать надежный результат.

Компания считает важным присутствие AI рядом с пользователем на каждом устройстве в любой момент времени. Такой подход позволит создать действительно персонализированный опыт взаимодействия с технологиями.





Три ключевых вызова индустрии

Джеймс Ли выделил основные препятствия для интеграции AI и предложил видение решений HONOR. Первый вызов касается сценариев использования и борьбы с разрозненностью данных, сервисов и устройств через защищенный обмен данными, открытые API и протоколы связи.

Компания уже применяет это решение в инструментах для межплатформенной передачи файлов с устройствами Apple и Huawei. Такой подход обеспечивает свободу пользователей в выборе экосистемы без потери функциональности.





Второй вызов связан с производительностью и требует синергии «Облако-Устройство» на уровне программного и аппаратного обеспечения. Это повышает мощность и эффективность работы, а также координацию AI-агентов между различными платформами.

Третий вызов касается доверия и безопасности. HONOR предлагает открытость алгоритмов, совместную разработку стандартов приватности и этики AI. Компания также работает над возможностью создания полноценных персональных баз знаний на устройствах с шифрованием.

Презентация HONOR Magic V5 назначена на 2 июля

Джеймс Ли анонсировал складной флагман следующего поколения HONOR Magic V5. Новинка изменит представление о пользовательском опыте за счет рекордно малой толщины и веса среди складных смартфонов.

HONOR Magic V5 станет самым мощным AI-смартфоном в отрасли с производительностью уровня ПК. Устройство получит новые AI-инструменты, поддержку AI-агента и функции для кроссплатформенного взаимодействия с устройствами разных брендов.

Смартфон будет работать с различными операционными системами, что подтверждает стратегию открытого сотрудничества компании. «Давайте вместе исследовать возможности искусственного интеллекта и внедрять AI в повседневную жизнь! Ждем вас 2 июля на презентации HONOR Magic V5», – объявил Джеймс Ли в завершении выступления.