Несмотря на временную приостановку новых тарифов, американские компании продолжают активно перестраивать свои цепочки поставок, чтобы избежать базовых пошлин в 10% и подготовиться к возможному возвращению высоких тарифов после 90-дневной паузы.

Ранее введение трёхзначных тарифов на продукцию из Китая могло бы привести к резкому росту цен на iPhone в США. Пока смартфоны остаются вне рамок тарифной политики бывшего президента Дональда Трампа, но угроза новых пошлин на полупроводники сохраняется, что может повлиять на всю индустрию смартфонов.

Apple — не единственная компания, столкнувшаяся с этими рисками. Google также приняла меры: ранее производство смартфонов Pixel было перенесено из Китая во Вьетнам и Индию. Теперь, по данным The Economic Times, компания планирует сконцентрировать производство для американского рынка именно в Индии.

Google ведёт переговоры со своими производственными партнёрами Foxconn и Dixon Technologies о переносе большей части сборки Pixel в Индию. Также обсуждается возможность локализации производства компонентов — зарядных устройств, сканеров отпечатков пальцев, аккумуляторов и корпусов.

Основная причина кроется в потенциальной разнице в тарифах: если пошлины будут восстановлены, товары из Вьетнама обложат налогом в 46%, тогда как для индийской продукции он составит 26%. Эта разница в 20 процентных пунктов делает Индию более привлекательной с точки зрения издержек.

На данный момент в Индии собирается около 43 000–45 000 смартфонов Pixel в месяц, в основном для местного рынка. Однако чтобы удовлетворить растущий спрос на американском рынке, особенно с выходом Pixel 10 в следующем году, Google предстоит значительно увеличить масштабы производства в Индии.

Если же тарифы всё-таки введут, Google, как и другие компании, может компенсировать рост расходов за счёт увеличения цен на устройства для конечных потребителей.