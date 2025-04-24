20 и 21 мая Google проведёт свою ежегодную конференцию I/O, и в этом году мероприятие обещает стать по-настоящему поворотным моментом. Компания готовит громкие анонсы, охватывающие не только искусственный интеллект и мобильную платформу Android, но и такие сферы, как облачные технологии, веб-инфраструктура и новая реальность в лице Android XR. Всё это говорит о том, что Google нацелена на масштабные трансформации сразу в нескольких ключевых направлениях.

Центральной темой мероприятия, по традиции, станет выступление генерального директора в первый день конференции. Однако внимательные зрители найдут много интересного и в остальных сессиях: расписание пестрит намёками на новшества, которые затронут все основные продукты компании.

Android 16 и Android XR: готовьтесь к новому поколению устройств

Одним из самых ожидаемых событий Google I/O 2025 станет презентация Android 16. Что особенно интересно — в этом году релиз новой версии ОС произойдёт раньше обычного. Сейчас уже доступна предварительная сборка для разработчиков, а на самой конференции ожидается раскрытие финальных подробностей.

Android 16 станет не только основой для смартфонов, но и ляжет в фундамент новых устройств: планшетов, умных часов, ТВ-приставок, автомобильных мультимедийных систем и — впервые — продуктов под брендом Android XR. Эта новая платформа расширенной реальности уже мелькала в утечках, а теперь готова к полноценному запуску.

Ожидается, что Android XR станет программной основой для новых гарнитур виртуальной и смешанной реальности. Google подтверждает: первые потребительские и корпоративные устройства на базе этой системы выйдут уже в 2025 году. Презентация также может включать демонстрацию нового подхода к визуальному оформлению интерфейсов — Material 3 Expressive, который должен прийти на смену текущей версии Material You.

Искусственный интеллект по-прежнему в центре внимания

В последние годы Google всё активнее внедряет свои ИИ-решения в экосистему продуктов, и 2025 год не станет исключением. Gemini — флагманская разработка компании в области генеративного ИИ — получит расширенную интеграцию. Поддержка ИИ будет расширена на новые сервисы и устройства, включая Google Workspace, Android и, вероятно, платформы для разработчиков.

Что ещё покажут на конференции

Кроме Android и ИИ, Google обещает нововведения в области веб-технологий, облачных решений и инструментов для бизнеса. Организаторы призывают заранее ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на интересующие сессии — событие будет насыщенным, и каждый найдёт для себя что-то новое.

Google I/O давно перестал быть просто конференцией для разработчиков — это глобальная презентация стратегии компании, демонстрирующая, куда движется будущее цифровых технологий. Всё самое важное мы обязательно расскажем после официальных анонсов.