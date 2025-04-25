Глава Intel объявил масштабные увольнения, реструктуризацию и сокращение расходов на $1,5 млрд ()

Менее чем за полтора месяца у руля Intel новый CEO Лип Бу-Тан уже запустил радикальные перемены. Компания готовится к массовым увольнениям, серьёзной реструктуризации и ужесточению политики присутствия в офисе. Всё это — часть масштабного плана трансформации Intel, озвученного вместе с финансовыми результатами за первый квартал.

В официальном заявлении Бу-Тан подчеркнул, что задача — «перезагрузить» корпоративную культуру, устранив громоздкую иерархию, мешающую инновациям и гибкости. По его словам, во многих командах сейчас более восьми уровней менеджмента, что «душит скорость и эффективность», и это необходимо срочно менять.

Точные цифры предстоящих сокращений пока не раскрываются, но известно, что они начнутся уже во втором квартале и будут растянуты по времени. Напомним, в августе 2024 года компания уже уволила около 15% сотрудников, что составило порядка 15 тысяч человек. По слухам, на этот раз под сокращение может попасть до 20% штата — около 20 тысяч человек.

Intel также берётся серьёзно сократить операционные расходы: цель — снизить их на $1,5 млрд в течение двух лет. В 2025 году траты должны составить $17 млрд (минус $500 млн по сравнению с текущим уровнем), а в 2026 — $16 млрд.

Реструктуризация уже затронула топ-менеджмент: на прошлой неделе были сделаны первые кадровые перестановки, но Бу-Тан дал понять, что это только начало. Основной KPI для руководителей — численность команды — будет отменён. Вместо этого упор сделают на инженерные компетенции и быструю реализацию проектов.

Изменения затронут и внутреннюю рабочую культуру. С 1 сентября всех сотрудников обяжут присутствовать в офисе не менее четырёх дней в неделю. Сейчас формально действуют три дня, но компания признаёт, что это правило часто игнорируется. Внутренние процедуры также подвергнутся оптимизации: планируется сократить число совещаний и ограничить количество участников. Методики постановки целей OKR и аналитики Insights — ранее обязательные — станут опциональными.

«Речь идёт о шансе радикально переосмыслить легендарную компанию. Сделать камбэк, о котором будут писать в учебниках по менеджменту. Мы должны принимать трудные решения — ради будущего, ради клиентов и ради того, чтобы Intel снова стала силой, меняющей мир», — заявил Бу-Тан.

Эти шаги отражают решимость нового руководства вернуть Intel лидирующие позиции в отрасли, где за последние годы компания утратила часть влияния. При этом курс на жёсткую оптимизацию означает серьёзные перемены для тысяч сотрудников по всему миру.