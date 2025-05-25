Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта рассматривает возможность подачи иска против администрации бывшего президента США Дональда Трампа из-за угрозы ввести тарифы на iPhone, произведённые за пределами страны.

Защита прав Apple

Роб Бонта в интервью Politico объяснил свою позицию. Он подчеркнул, что Apple — крупнейшая компания, базирующаяся в Калифорнии, и её вклад в экономику штата нельзя недооценивать. Генпрокурор отметил, что президент Трамп, требуя от Apple переноса производства iPhone в США, фактически угрожает одному из крупнейших налогоплательщиков Калифорнии.

«Это почти как если бы [Трамп] проснулся утром и сказал: «Эй, думаю, Apple должна собирать больше телефонов в США, а не в других странах», а на следующий день передумал. Мы гордимся калифорнийскими компаниями и хотим защитить их права, особенно от действий президента США, чего обычно делать не требуется», — заявил Бонта.

Возможные последствия тарифов для Apple и рынка

Трамп ранее заявил на своей платформе Truth Social, что ожидает от Apple производства iPhone исключительно в США, а не в Индии или других странах. Он пригрозил введением тарифов в размере 25 % и выше на все iPhone, произведённые за границей и ввозимые в страну. В ответ на возможные тарифы аналитики предупреждают о резком росте цен на продукцию Apple.

По словам Дэна Айвза, главы отдела технологических исследований Wedbush Securities, если Apple перенесет производство в США, стоимость iPhone может достичь $3500. «Соберите эту цепочку поставок в США, откройте фабрики в Западной Вирджинии и Нью-Джерси — и вы получите iPhone за 3500 долларов», — сказал Айвз.

Apple пока не комментирует ситуацию

Apple пока не выступила с официальными заявлениями по поводу угроз Трампа. Бонта подчеркнул, что рассмотрит тарифную политику Трампа, чтобы убедиться, что она не направлена против калифорнийских компаний. При этом Трамп позднее заявил, что тарифы будут касаться не только Apple, но и других производителей электроники, включая Samsung.